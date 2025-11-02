fb ig video search mobile ETtoday

秋冬必收瑪莉珍鞋！惠利同款超優雅、超紅分趾鞋穿上就是全場焦點

▲瑪莉珍鞋款近年流行。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

瑪莉珍鞋（Mary Janes）早已不是只屬於制服控的可愛單品，而是從伸展台一路紅到街頭的時尚狠角色！從經典的低跟圓頭，到進化版厚底、運動版等，默默翻玩「乖巧」與「叛逆」的界線。不論是走法式甜美風、Y2K辣妹魂，還是極簡大人感，這次推薦的瑪莉珍鞋款都能完美上腳、氣場全開。

瑪莉珍鞋推薦：FERRAGAMO Vara 瑪莉珍鞋

從女團Girl’s Day出道的韓國人氣女演員Hyeri Lee（惠利），身為清新系代表的她，這回化身行走的優雅教科書，腳踩一雙 FERRAGAMO黑色Vara瑪莉珍鞋，將青春與經典拿捏得剛剛好。帶有招牌Vara蝴蝶結的瑪莉珍鞋，早已成為品牌的傳世符碼，也完美象徵每位女性的獨特魅力，優雅中帶點可愛、經典中藏著態度，怎麼搭都能甜而不膩，讓人一眼愛上。

▲惠利演繹FERRAGAMO黑色Vara瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

瑪莉珍鞋推薦：Maison Margiela Tabi 漸層瑪莉珍鞋

Maison Margiela旗艦店正式在台登場，讓時尚迷心跳多跳三拍！讓鞋癡秒失控的話題鞋款，從1989年顛覆傳統問世的傳奇之作Tabi足袋鞋。這雙以「分趾設計」打破鞋履常規的瑪莉珍款，不只是設計上的挑釁，更是Margiela那套「優雅解構美學」的完美示範。從日常穿搭到伸展台造型，它一穿上就是全場焦點，絕對是鞋櫃裡最有個性的存在。

▲Maison Margiela Tabi 漸層瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

瑪莉珍鞋推薦：ECCO MARGOT瑪莉珍芭蕾舞平底鞋

時尚女神倪妮穿著ECCO MARGOT瑪莉珍芭蕾舞平底鞋，盡顯高級鬆弛感！這款瑪莉珍芭蕾舞平底鞋，鞋面嚴選散發典雅亮澤的頂級漆皮，秋冬必收的精緻優雅暗寶石紅色，搭配金屬鍊條裝飾鞋帶，搭配加厚鞋墊與輕量的PU鞋底，兼顧時尚與舒適，無論日常出差或約會盡顯低調奢華。

▲倪妮穿著ECCO MARGOT瑪莉珍芭蕾舞平底鞋。（圖／品牌提供）

瑪莉珍鞋推薦：HOKA BONDI MARY JANE瑪莉珍鞋

當運動科技遇上復古浪潮，HOKA挑戰想像極限！繼Bondi系列以極致澎潤舒適席捲全球後，推出顛覆性的全新鞋款Bondi Mary Jane。將經典瑪莉珍的優雅輪廓，注入HOKA標誌性厚底設計，Bondi MaryJane化身叛逆又舒適的風格符號，無論怎麼穿都能釋放意想不到的時尚潛力。

▲HOKA Bondi MaryJane瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

以圓頭與腳背繫帶為特色的瑪莉珍鞋，長久以來象徵著學院風與甜美氣質。將原本為長跑設計的高緩震科技，轉化為適合日常穿著的舒適結構，鞋底搭載源自Bondi 8標誌性的EVA壓縮式中底與避震設計，結合高舒適度鞋墊，帶來輕盈、穩定又不失優雅的全新穿著體驗。無需在風格與舒適之間妥協，從通勤街頭到城市漫步，每一步都自在有型。

▲HOKA Bondi MaryJane瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

