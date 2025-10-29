fb ig video search mobile ETtoday

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

>

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

▲外表冷漠其實是慢熱星座。（圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在現代社交氛圍中，「表面冷漠」往往被誤解為高傲或難親近，但其實有些人只是慢熱，外表沉靜、內心炙熱。一旦熟悉後，他們會展現出超乎想像的溫柔與真誠。根據星座性格分析，以下三個星座堪稱「冰山系代表」。

Top 3：摩羯座

摩羯座給人的第一印象往往是穩重、寡言，甚至有點距離感。他們不輕易展露情感，做事謹慎、言語節制，讓人誤以為他們冷漠。事實上，摩羯只是對人際關係非常謹慎——他們需要時間觀察、確認對方是否值得信任。一旦打開心門，摩羯會成為最可靠的夥伴，用實際行動守護身邊的人。他們的「愛」不張揚，但體現在無數細節裡，比如默默幫你完成事情、默默記住你的喜好。摩羯的慢熱，是因為他們相信「時間能證明一切」。

Top 2：天蠍座

天蠍座的冷漠，是一種保護色。他們情感深刻卻極度謹慎，害怕受傷，所以在陌生人面前選擇沉默與疏離。天蠍的慢熱體現在「信任建立」的過程：當他們確認你值得依賴時，情感的閘門便全開，從冷酷變得熱烈。他們願意為愛全力付出，甚至帶點強烈的佔有慾。天蠍的內心其實極度渴望連結，只是他們要確定這段關係是真實、穩定且無背叛的可能。對他們而言，「冷」是防禦，而「熱」是信任的象徵。

Top 1：處女座

處女座被冠以「完美主義者」的標籤，他們常給人挑剔、理性、不易親近的印象。其實，這份冷靜只是他們面對世界的秩序感。他們害怕尷尬、害怕出錯，更害怕讓人失望，因此在關係初期總顯得拘謹。但當處女座慢慢熟悉一個人後，他們會展現出細膩、貼心的一面——記得你的小習慣、為你安排生活中的小細節。

關鍵字：

星座, 運勢, 摩羯座, 處女座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 CASIO聯名《回到未來》　4000元計算機錶勾起80年代回憶 BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面