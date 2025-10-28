開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套

記者鮑璿安／台北報導

隨著氣候下降，是時候該入手保暖單品了！UNIQLO首度與日本潮流品牌NEEDLES合作推出2025秋冬聯名系列，以標誌性的「刷毛單品」為核心，融合街頭時尚與實穿機能。系列主打三款單品：刷毛外套（長袖）、刷毛開襟外套與刷毛寬褲，即將在10月31日開賣，《ET FASHION》也搶先幫大家試穿體驗，筆記聯名的重點。





▲本次整體設計延續NEEDLES的復古運動精神與UNIQLO的極簡美學，整體配色以黑、灰、米、紫為主 。（圖／品牌提供）



▲刷毛開襟外套（左）、 刷毛外套。（圖／記者鮑璿安攝）

本次整體設計延續NEEDLES的復古運動精神與UNIQLO的極簡美學，整體配色以黑、灰、米、紫為主，呈現霧面質感，呈現出NEEDLES一貫低調高級調性。並將舒適布料結合細膩剪裁，展現日系街頭風的高級層次感。其中，刷毛外套應該是大家對UNIQLO完全不陌生的選項，擁有柔軟蓬鬆的毛料打造寬鬆輪廓，搭配對比色拉鍊與細節縫線，營造70年代復古氣息，無論是居家穿著，或是想要營造舒適的休閒風格都非常適合。

而這次詢問度很高的刷毛開襟外套，則是採V領與落肩設計，也因為男女共穿的特點，記者經過實際試穿之後發現尺寸相對寬鬆，非常適合進行秋冬時節的疊搭，內搭一些保暖打底衫也是不錯的選擇，色系上特別推薦條紋印花款式，黑紫撞色極具辨識度。而刷毛寬褲則以筆直線條搭配同色羅紋側條，拉長腿部比例，單穿或成套皆具造型感。全系列提供XS至4XL的無性別尺碼，兼顧舒適與時尚，商品將於10月31日於全台UNIQLO門市正式開賣。

