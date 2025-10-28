新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

▲新光三越 DIAMOND TOWERS 周慶 11／6 登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越 DIAMOND TOWERS 周年慶將於 11／6 至 11／23 開跑，主打名品滿萬送萬點、會員抽 iPhone 17 與限量免費排隊美食，超市全檔期更有 30 款買一送一，且還祭出日本A5宮崎牛雪花肉片、究好豬豬肉片買一送二優惠。

DIAMOND TOWERS 周年慶首 14 日（11／6 至 11／19）期間，推出化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點 skm points，全館累計滿 5,000 送 5,000 點；首七日（11／6 至 11／12）使用 skm pay 於名品、大家電、法雅客單筆刷 1 萬元再送萬點。搭配指定銀行信用卡回饋，最高可達 13.5％，號稱回饋幅度超越海外免稅價。

業者表示，DIAMOND TOWERS 法國珠寶品牌 BOUCHERON 近期正式進駐，主打《Quatre》與《動物》系列珠寶；Burberry 推出限量「皂白色 B-Clip 信差包」，DIOR、FENDI、FRED 與 Chloé 同步發表秋冬新作。周年慶期間於名品櫃單筆消費滿萬元搭配 skm pay，便即享萬點回饋。

▲Burberry皂白色小型B Clip信差包，售價89,000元。

此外潮流區集結 TRENDS、BEAMS、HARE 與 AAPE 等品牌，也推出最低 6 折起。Maison Kitsuné 的「藍狐狸頭 LOGO 襯衫」採簡約修身剪裁，結合品牌經典刺繡，由藍白對比色打造層次感，原價 7,900 元，特價 4,740 元；NEW BALANCE「574 中性鞋」鞋面以麂皮與網布拼接呈現，鞋底具避震與支撐設計，特價 1,650 元，下殺 56 折；agnès b. 立體LOGO兩用包也祭出59折優惠。

▲New Balance 574 中性休閒鞋 原價2,980元，特價1,650元。

館內超市「美麗市場」周慶首 8 日，每日都推出限定食材優惠，包括原價 225 元的日本 A5 宮崎牛雪花肉片120g，買一送二、究好豬梅花與五花豬肉片，售價 260 元至 280 元，也推買一送二優惠；日本長野妃紅堤葡萄原價999元，特價 599 元，均為限量。全檔期共有近 30 項商品祭出買一送一優惠，從進口零食到頂級肉品，適合家庭採購與年末補貨。

此外，周慶首四日（11／6 至 11／9）每日推出限量 200 份排隊美食，包括漁事所「韭菜蝦仁包」、果園先生「芝麻鹹蛋黃瑪德蓮」、Dreamers Coffee「開心果雪帽拿鐵」與 Gelovery Gift「馬達加斯加香草冰淇淋」。館內美食品牌同步開放點數兌換優惠，最低 200 點即可兌換餐點，如日本橋玉井「炸牡蠣」與豆豆里 DODOLI「起司辣炒年糕」等。

▲SOGO台北店周年慶11／6開跑。（圖／業者提供）

SOGO台北店38周年慶將於11／6至11／17登場，忠孝、復興、敦化三館主打百貨8折起、超市9折與多重滿額回饋。今年主打國際精品最高16%回饋、化妝品單日單櫃滿6,000元送800元、指定精品滿2萬元送2,000元，12天檔期全台七店周年慶業績目標上看121億元。

今年SOGO持中國信託SOGO聯名卡全館享4%回饋無上限，指定業種合併最高14%；APP會員可領6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元現折300元。三館各自以不同回饋重點出擊，敦化館更以最後一檔周年慶祭出精品尊榮加碼，回饋上看16%，且因應普發現金萬元再加碼。