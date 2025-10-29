麥卡倫換新裝推360體驗　響HIBIKI藝境珍藏特展101登場

fb ig video search mobile ETtoday

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫10月底推出威士忌特展。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月下旬起，威士忌迷在台北可一次看見兩種不同風格的品牌展演，麥卡倫於信義A19呈現「雪莉新裝 360 體驗」，以沉浸式光影與互動裝置拆解雪莉桶與風味來源；響 HIBIKI 則於台北101一樓松智長廊舉辦期間限定特展，首度把與日本藝術家千住博合作的限量藝境珍藏系列帶到台灣，並安排現場品酩與導覽活動。

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

麥卡倫雪莉新裝 360 體驗 
麥卡倫展期自10／31至11／16於信義 A19登場，主軸將品牌的雪莉桶工藝、原料到熟成過程做成「可走、可看的互動展」，現場以360度LED 環幕與聲光裝置，打造中央拍攝平台，觀者可被鏡面機械臂捕捉動態影像，形成個人的 360 影像紀念，活動於10／26起至11／3限時開放互動拍攝。

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

展區內以多感官呈現雪莉桶如何影響酒體、木材風乾製桶到西班牙赫雷斯潤桶的流程，並設置雪莉酒聞香與 Albariza 白堊土觸感體驗，將「從橡實到餐桌」的概念做成完整路徑，讓一般觀眾能把風味來源與桶材差異連結起來。  周末期間還有亞洲 50 最佳酒吧團隊進駐製作限定特調，夜間推出主題派對與講堂導覽；展期間設計「未來明信片」與球形拍貼機，完成拍攝可抽限量禮遇。可透過品牌 LINE 官方帳號報名。

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

響 HIBIKI 藝境珍藏特展 
響 HIBIKI 特展從10／29至11／2在台北101購物中心一樓松智長廊舉行，內容以品牌「調和之藝」為軸，鋪陳三得利山崎、白州、知多三大蒸餾所與百年匠藝脈絡，並首度在台展出與日本國寶級藝術家千住博合作的限量包裝。

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

展出酒款包含「響 21 年 日本威士忌 藝境珍藏版–Hiroshi Senju」以及「響 30 年 日本威士忌 藝境珍藏版–Hiroshi Senju」，與台灣友禪藝術家關正玟共同展出，將傳統染織工序與調和之藝並陳，讓觀眾用藝術語彙理解威士忌的層次與時間感。現場設置專屬吧台可品酩兩杯經典酒款，採 ACCUPASS 報名可安排專人導覽。

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

▲10月份威士忌特展。（圖／品牌提供）

關鍵字：

威士忌, 台北展覽, 雪莉桶, 日本藝術家, 品酩

