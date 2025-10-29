fb ig video search mobile ETtoday

50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定

>

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供）

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精，請許路兒代言。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年8月正式邁向50歲的許路兒，整個人還是仙到一個不行，近期接下法頌Farcent最新升級款洗髮精代言，也秀出蓬鬆柔順的長髮，為整體造型加分，單瓶售價400元有找就能跟女神用同款，號召力十足；台灣品牌淨毒五郎近期也推子品牌「RENVIA然本」，主打植物性洗臉與洗頭洗髮，準備冬季換新味了嗎？

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供） ▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供）

Farcent以「髮肌也要做 SPA」為主題，推出全新「髮肌 SPA 精油洗髮系列」，針對不同需求設計三款產品，包括「髮絲蓬鬆款」適合油性髮質，洗後保有自然蓬鬆；「髮肌修護款」主打舒緩頭皮並強化屏障；「髮根強健款」則針對斷裂與細軟髮質改善髮根結構。主打分眾化，讓消費者能針對各自需求選購，標榜全系列無矽靈、無MI／MCI與無Paraben配方，並搭載品牌專利DREAMSCENT技術，讓香氣層次更持久。

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供）

為強化產品時尚形象，也邀請網紅許路兒代言，她表示最愛的是具備控油功能的「髮絲蓬鬆款」，第一次使用就被淡淡清香吸引，「真的好療癒，洗頭的時候彷彿在做精油SPA。洗完後頭皮特別清爽，髮根更有自然蓬鬆的空氣感。」

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供）

淨毒五郎近期宣布成立個人清潔的子品牌「RENVIA 然本」，以「減法清潔哲學」為核心，主張在洗淨與保養間取得平衡，回應現代人過度清潔的日常習慣。

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精、淨毒五郎出副牌。（圖／品牌提供）

「RENVIA 然本」首波推出三款個人洗護產品，皆以植物來源成分與溫和潔淨配方為主軸。「植潤平衡胺基酸洗面乳」採用單一胺基酸界面活性劑，純淨無添加皂鹼、酒精與刺激性防腐劑，訴求洗後水潤不緊繃；「控油洗髮精」以植物潔淨成分帶走多餘油脂與髒污，維持頭皮清爽並減少乾澀毛躁，讓髮絲輕盈不扁塌；「保濕沐浴露」結合胺基酸潔淨與保濕成分，加入益菌生成分平衡肌膚微生態，並融合法國調香師層次香氣，讓洗澡也成為放鬆儀式。

關鍵字：

淨毒五郎, RENVIA然本, 植潤平衡胺基酸洗面乳, 控油洗髮精, 保濕沐浴露, Farcent, 精油洗髮系列, 髮肌SPA, 許路兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面