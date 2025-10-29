50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定

▲法頌Farcent最新升級款洗髮精，請許路兒代言。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年8月正式邁向50歲的許路兒，整個人還是仙到一個不行，近期接下法頌Farcent最新升級款洗髮精代言，也秀出蓬鬆柔順的長髮，為整體造型加分，單瓶售價400元有找就能跟女神用同款，號召力十足；台灣品牌淨毒五郎近期也推子品牌「RENVIA然本」，主打植物性洗臉與洗頭洗髮，準備冬季換新味了嗎？

Farcent以「髮肌也要做 SPA」為主題，推出全新「髮肌 SPA 精油洗髮系列」，針對不同需求設計三款產品，包括「髮絲蓬鬆款」適合油性髮質，洗後保有自然蓬鬆；「髮肌修護款」主打舒緩頭皮並強化屏障；「髮根強健款」則針對斷裂與細軟髮質改善髮根結構。主打分眾化，讓消費者能針對各自需求選購，標榜全系列無矽靈、無MI／MCI與無Paraben配方，並搭載品牌專利DREAMSCENT技術，讓香氣層次更持久。

為強化產品時尚形象，也邀請網紅許路兒代言，她表示最愛的是具備控油功能的「髮絲蓬鬆款」，第一次使用就被淡淡清香吸引，「真的好療癒，洗頭的時候彷彿在做精油SPA。洗完後頭皮特別清爽，髮根更有自然蓬鬆的空氣感。」

淨毒五郎近期宣布成立個人清潔的子品牌「RENVIA 然本」，以「減法清潔哲學」為核心，主張在洗淨與保養間取得平衡，回應現代人過度清潔的日常習慣。

「RENVIA 然本」首波推出三款個人洗護產品，皆以植物來源成分與溫和潔淨配方為主軸。「植潤平衡胺基酸洗面乳」採用單一胺基酸界面活性劑，純淨無添加皂鹼、酒精與刺激性防腐劑，訴求洗後水潤不緊繃；「控油洗髮精」以植物潔淨成分帶走多餘油脂與髒污，維持頭皮清爽並減少乾澀毛躁，讓髮絲輕盈不扁塌；「保濕沐浴露」結合胺基酸潔淨與保濕成分，加入益菌生成分平衡肌膚微生態，並融合法國調香師層次香氣，讓洗澡也成為放鬆儀式。