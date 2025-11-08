fb ig video search mobile ETtoday

2025秋冬色彩趨勢！3大色系穿出層次高級感　開心果綠超討喜必收

>

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲2025秋冬色彩趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2025的秋冬，色彩早就不只是季節更替的代號，而是一場關於情緒與態度的時尚辯論會。全球的色彩權威機構Pantone指出，2025秋冬的色彩更講求情緒層次與平衡感，不論是材質混搭還是大膽拼色，在「經典」與「前衛」之間大玩走鋼索，用更細膩的筆觸重新定義「柔與強」的界線。

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲2025秋冬色彩更講求情緒層次與平衡感。（圖／KENZO、self-portrait、GANNI）

粉彩不再只是甜美代表，而是內斂力量的代名詞；大地色與棕調為整體注入溫度與深度，讓每一個色塊都像情緒的延伸。至於今年秋冬必收的色票？淡紫、乳白、天空藍與開心果綠交織在一起，冷暖交錯間散發剛剛好的張力。這一季的關鍵字：「溫柔但不退讓、低調卻有記憶點」。

2025 秋冬色彩趨勢：柔和彩調（Pastel）、夢幻復甦的柔光色調

粉彩在2025秋冬被重新定義，不再屬於春日的輕盈，而是化為寒冬裡的一抹溫柔光。薄荷綠、天空藍與淡紫色在厚實羊毛、細針織與霧面紋理中交錯，營造出柔軟卻有輪廓的層次感。這類色彩散發著一種近乎「靜音」的氣質，像是在灰霾季節裡注入一絲透明呼吸。

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲self-portrait外套 、ISABEL MARANT襯衫。（圖／品牌提供）

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲KENZO煙燻粉無領外套、GANNI毛絨感迷你流浪包。（圖／品牌提供）

2025 秋冬色彩趨勢：美拉德色（Maillard）、焦糖光譜下的現代溫度

延續去年話題不斷的「美拉德風」，今年秋冬的棕調更趨層次化。焦糖、可可、榛果與摩卡等色在面料之間錯落，形成如光影般流動的暖意。這不只是色彩趨勢，更是一種「中性高級感」的回歸——既不張揚，也不冷漠，在低飽和的氛圍裡蘊藏質感。

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲GANNI短洋裝、GANNI摺皺中長裙、A.P.C. VERA深咖肩背包。（圖／品牌提供）

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲ISABEL MARANT肩背包、絨毛背心、衫。（圖／ISABEL MARANT）

2025 秋冬色彩趨勢：開心果綠（Pistachio）、冷靜中藏著療癒

非常討喜的開心果綠、在2025秋冬正式躍升為主角色之一，當然要收！介於灰與綠之間的微妙色調，帶有一種低溫的溫柔氣息——乾淨、平靜、卻不乏存在感。它不像春夏的嫩綠那樣明快，而是更內斂、更有餘韻，讓視覺在冷色光譜中獲得喘息。

2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

▲KENZO連帽上衣、GANNI V領針織上衣、A.P.C. 帆布包。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！　19歲新娘走上絕路
政府普發1萬元！他0元羨慕女友領2萬　一票男生共鳴
原始連結

關鍵字：

周刊王, 秋冬, 色彩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客

600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 每天梳頭好處多！減少落髮更有效改善手腳冰冷 超玻璃心的三大星座！TOP 1太重感情無法接受背叛　信任破碎就無法修補 UNIQLO喀什米爾T恤免費送！華山快閃店輕暖外套、凱特布蘭琪同款搶先體驗 新光三越11／6周慶首日人潮破11萬　普發1萬、降溫加持買氣飆9億元 三宅一生Bao Bao豹紋印花新包可愛登場！Delvaux縮小版Pin吊飾多色療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面