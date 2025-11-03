6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝

fb ig video search mobile ETtoday

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲秋冬必備輕奢通勤包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

在通勤戰場上，除了穿搭要有氣場、還要靠時髦包款來撐場面！這次就來分享2025秋冬必備輕奢通勤包，不只是能裝文件和筆電的工具，更是個人「時尚履歷表」，保證讓你在辦公室到咖啡廳的動線上，走路都很有風。

通勤包推薦：Cafuné Ori Tote托特包

小眾時髦品牌Cafuné全新Ori Tote系列，靈感源自日本摺紙藝術Origami，包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝。包款選用頂級義大利納帕皮革（Nappa）製作，輕盈柔軟卻能保持立體輪廓。奢華觸感與舒適實用兼具，既能提升造型格調，又能融入日常。黑色沉穩百搭，體現都會女性的獨立優雅，柚木棕則為秋冬造型注入溫潤情懷與深度層次。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲Cafuné Ori Tote托特包。（圖／品牌提供）

通勤包推薦：Cafuné Drop Hobo流浪包

Cafuné受歡迎的DropHobo流浪包換上2025年度代表色摩卡棕，溫暖而厚實的紅褐色，悄然散發溫暖舒適的氛圍，優美的垂墜感與曲線，滿滿的鬆弛但不失優雅。採用義大利頂級荔枝紋小牛皮，並搭配再生聚酯纖維裡襯，包款內部空間充裕，可輕鬆容納13吋筆記型電腦，完美詮釋何謂從容得體的日常格調。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲Cafuné Drop Hobo流浪包。（圖／品牌提供）

通勤包推薦：Gianni Chiarini Farah大型皮革手提包

來自義大利的輕奢包Gianni Chiarini也不要錯過，這款Farah手提包採用軟韌皮革製作，呈現俐落輪廓與低調光澤；附可拆式長背帶，手提與斜背皆宜，符合多變生活節奏。束口結構增添隨性，亦兼顧包內隱私。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲Gianni Chiarini Farah大型皮革手提包。（圖／品牌提供）

通勤包推薦：Gianni Chiarini Dua皮革肩背包 

另一款Gianni Chiarin代表作Dua肩背包，以順暢弧線見長，採用雙層皮革打造，手感柔和、紋理更立體。雙提把與磁扣開闔兼顧實用與美感；寬廣收納滿足日常需求，側邊可展開設計讓包型因應情境自由變化，使用上更靈活。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲Gianni Chiarini Dua皮革肩背包。（圖／品牌提供）

通勤包推薦：RABEANCO SAOIRSE Belt Soft Structural 單肩手提袋

來自香港且擁有義大利血統的輕奢皮具品牌RABEANCO，也是近期很夯的小眾時髦包品牌，特別是這顆SAOIRSE Belt Soft Structural單肩手提袋，更呼應日常穿搭、上班穿搭。以柔軟皮革勾勒流暢線條，結合經典腰帶式結構細節，呈現剛柔並濟的俐落氣息。採用精緻的卵石紋牛皮精製而成，展現精緻的內涵。便利的頂部開合採用隱藏式磁扣設計，正面腰帶搭配經典扣環，更添優雅氣質，是日常與職場兼具的時尚選擇。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲RABEANCO SAOIRSE Belt Soft Structural 單肩手提袋。（圖／品牌提供）

通勤包推薦：RABEANCO DON Hobo Bag流浪包

同樣是來自RABEANCO的DON Hobo Bag又稱流浪包，以柔軟皮革結合極簡結構設計，展現自然垂墜的流線弧度，包身柔軟貼合身形，卻又保有俐落廓形，肩背間自然垂落的皮革弧度增添隨性時尚氛圍。經典黑、奶油白、橄欖色以及餅乾色調則滿足不同穿搭需求，成為秋冬必收的焦點包款。

6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝

▲RABEANCO DON Hobo Bag流浪包。（圖／品牌提供）

