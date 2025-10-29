日本SNS洗版！櫻花妹口碑好評「白玉水」　重現肌膚透明水潤

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

換季到來，不少人會覺得肌膚乾燥粗糙，甚至看起來蠟黃又暗沉，就算塗再多保養品，好像也難以吸收進去，這時不妨可以試試看幾款上市即熱銷的好物，解決你的肌膚煩惱。

＃黛珂 極酵全能修護晶淬，150ml、售價4650元

一上市立刻洗版SNS的極酵全能修護晶淬，是近期櫻花妹間高討論度的話題單品，比起台灣更早變冷的日本，更是優先體驗了此款單品的有感美肌，是黛珂特有的發酵技術，透過62%的黑麴發酵液與37%的超微導美肌晶球美容水，宛如白玉般晶透，完美的黃金比例，更快速可以吸收進肌膚，打造出水潤又有透明感的極上膚況。

＃AHRES PÅWN活膚精華露，300ml、售價2550元

「培育會呼吸的肌膚土壤」以此核心護膚哲學，AHRES透過肌膚重塑生命力，設計出PÅWN活膚精華露，選用酒粕3年熟成培育出獨家「雙重發酵熟成萃取精華」，豐富的多元營養能量能夠賦予肌膚更強效的修護力，專屬Bio-Func生物機轉配方，讓肌膚益生菌得以生長，維持健康水嫩。

＃Omorovicza 藍鑽超級精華，30ml、售價15500元



來自匈牙利皇室護膚的Omorovicza深受高端族群的喜愛，在2025年其頂級系列推出藍鑽超級精華，透過專利礦泉護膚導入科技，結合蜀葵花幹細胞、晶鑽賦活胜肽與專利四胜肽，先讓肌底淨化，在全方位補充抗老能量，由裡到外層層攻略，達到緊緻細滑的綢緞般膚質。