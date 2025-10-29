fb ig video search mobile ETtoday

日本SNS洗版！櫻花妹口碑好評「白玉水」　重現肌膚透明水潤

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

換季到來，不少人會覺得肌膚乾燥粗糙，甚至看起來蠟黃又暗沉，就算塗再多保養品，好像也難以吸收進去，這時不妨可以試試看幾款上市即熱銷的好物，解決你的肌膚煩惱。

＃黛珂 極酵全能修護晶淬，150ml、售價4650元

黛珂,AHRES,Omorovicza,精華,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

一上市立刻洗版SNS的極酵全能修護晶淬，是近期櫻花妹間高討論度的話題單品，比起台灣更早變冷的日本，更是優先體驗了此款單品的有感美肌，是黛珂特有的發酵技術，透過62%的黑麴發酵液與37%的超微導美肌晶球美容水，宛如白玉般晶透，完美的黃金比例，更快速可以吸收進肌膚，打造出水潤又有透明感的極上膚況。

＃AHRES PÅWN活膚精華露，300ml、售價2550元

黛珂,AHRES,Omorovicza,精華,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

「培育會呼吸的肌膚土壤」以此核心護膚哲學，AHRES透過肌膚重塑生命力，設計出PÅWN活膚精華露，選用酒粕3年熟成培育出獨家「雙重發酵熟成萃取精華」，豐富的多元營養能量能夠賦予肌膚更強效的修護力，專屬Bio-Func生物機轉配方，讓肌膚益生菌得以生長，維持健康水嫩。

＃Omorovicza 藍鑽超級精華，30ml、售價15500元

黛珂,AHRES,Omorovicza,精華,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

來自匈牙利皇室護膚的Omorovicza深受高端族群的喜愛，在2025年其頂級系列推出藍鑽超級精華，透過專利礦泉護膚導入科技，結合蜀葵花幹細胞、晶鑽賦活胜肽與專利四胜肽，先讓肌底淨化，在全方位補充抗老能量，由裡到外層層攻略，達到緊緻細滑的綢緞般膚質。

關鍵字：

黛珂, AHRES, Omorovicza, 精華, 保養, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面