換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

記者曾怡嘉／台北報導

突然轉進秋天，是否覺得身體也跟著難以適應？肯園芳療師Doris分享，每年換季時，最常出現的三大身心狀況就是：「皮膚乾、睡不好、關節痠痛」，這時可以善用精油調和或是複方按摩油幫助改善。

#換季睡不好、情緒易敏 宜以樹酯類鬆開身心

秘魯香脂、安息香跟乳香帶來樹脂特有的溫暖、修護身心等特性，搭配薰衣草跟玫瑰天竺葵的氣味放鬆，帶來舒緩的感受，再調和植物油幫助滋潤肌膚，很適合在夜晚使用。對於換季情緒敏感的族群，也可以畫圈塗抹在胸口跟肚子等處，透過香氣及輕柔的按摩療癒自己。



#秋高氣爽出遊 柑橘類保養身心暢快

Doris建議運動後或戶外活動回家後，可以使用像是萊姆、甜橙、苦橙與檸檬氣味，以明亮的果香喚醒感官，帶來清新愉悅的能量，彷彿陽光灑落在秋日枝頭，讓心情盈滿豐盛與溫暖。柑橘精油向來以振奮精神、驅散倦怠著稱，同時也能溫柔地照亮身心，為日常注入一縷陽光般的力量。建議塗抹於四肢或緊繃的肩頸，搭配深呼吸與輕柔按摩，也提醒因為柑橘類精油具有光敏性，使用後應避免立即曝曬於陽光下。

#清新類精油 為疲倦身體帶來活力

隨著季節轉換，此時年長者或長時間消耗心力的人們，像是服務業、醫護人員或是長照照護者等等，也容易感受到身心的僵硬或疲倦，也可能出現一些小小的不適。Doris建議，可以挑選迷迭香、樟樹的氣味帶來爽利感，搭配百里香與冬季香薄荷為身心帶來鼓舞。建議可塗抹於關節及脊椎兩側肌膚，直到被肌膚吸收即可。

▲肯園 月光石按摩油 50ml，690元、珍橙果韻按摩油 50ml，690元、舒活按摩油 50ml，690元。

▲Aesop 天竺葵潤體精油，1,250元。

▲bamford 平衡複方精油，10ml，1,300元。