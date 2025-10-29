fb ig video search mobile ETtoday

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

>

記者曾怡嘉／台北報導　

突然轉進秋天，是否覺得身體也跟著難以適應？肯園芳療師Doris分享，每年換季時，最常出現的三大身心狀況就是：「皮膚乾、睡不好、關節痠痛」，這時可以善用精油調和或是複方按摩油幫助改善。

#換季睡不好、情緒易敏 宜以樹酯類鬆開身心

秘魯香脂、安息香跟乳香帶來樹脂特有的溫暖、修護身心等特性，搭配薰衣草跟玫瑰天竺葵的氣味放鬆，帶來舒緩的感受，再調和植物油幫助滋潤肌膚，很適合在夜晚使用。對於換季情緒敏感的族群，也可以畫圈塗抹在胸口跟肚子等處，透過香氣及輕柔的按摩療癒自己。


#秋高氣爽出遊 柑橘類保養身心暢快

Doris建議運動後或戶外活動回家後，可以使用像是萊姆、甜橙、苦橙與檸檬氣味，以明亮的果香喚醒感官，帶來清新愉悅的能量，彷彿陽光灑落在秋日枝頭，讓心情盈滿豐盛與溫暖。柑橘精油向來以振奮精神、驅散倦怠著稱，同時也能溫柔地照亮身心，為日常注入一縷陽光般的力量。建議塗抹於四肢或緊繃的肩頸，搭配深呼吸與輕柔按摩，也提醒因為柑橘類精油具有光敏性，使用後應避免立即曝曬於陽光下。

#清新類精油 為疲倦身體帶來活力

隨著季節轉換，此時年長者或長時間消耗心力的人們，像是服務業、醫護人員或是長照照護者等等，也容易感受到身心的僵硬或疲倦，也可能出現一些小小的不適。Doris建議，可以挑選迷迭香、樟樹的氣味帶來爽利感，搭配百里香與冬季香薄荷為身心帶來鼓舞。建議可塗抹於關節及脊椎兩側肌膚，直到被肌膚吸收即可。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲肯園 月光石按摩油 50ml，690元、珍橙果韻按摩油 50ml，690元、舒活按摩油 50ml，690元。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲Aesop 天竺葵潤體精油，1,250元。

▲▼精油。（圖／品牌提供）

▲bamford 平衡複方精油，10ml，1,300元。

關鍵字：

換季保健, 精油調和, 身心狀況, 秋季護理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面