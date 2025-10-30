fb ig video search mobile ETtoday

出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

>

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲想輕鬆養身出門前做4件事，一整天都會很有精神。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

多數人每天都有任務在身，無論是去上學還是去上班，在起床後「喚醒」自己的身體是很重要的，身體清醒之後不但開啟新陳代謝，也能幫助你一整天在精神上更有活力，從早開始有好氣色自然能幫助肌膚更美，起床之後花10分鐘做4件事，開啟一整天能量。

起床後5分鐘伸展
經過一夜的休息，躺平的身體上不免有部分區塊略顯僵硬，所以建議在起床後，花上5分鐘做些伸展活絡筋骨，而重點就是要「溫柔緩和」，強度不要過強，且速度盡量放慢，溫柔的把身體喚醒，心情上也不會太急促。

▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）

▲起床後慢慢伸展，讓身體也「覺醒」。（圖／unsplash）

刷牙時踮起腳尖
在刷牙時順便踮腳，讓小腿肌肉活動一下，並在上半身忙碌時順便運動下半身，保持身體平衡也是省時的做法，嘴巴因為牙膏的清新作用正在積極醒來，下半身也能因為這個簡單小動作活絡起來。

▲▼網搜刷牙「6個壞習慣」。（圖／Unsplash）

▲刷牙時除了上半部，下半部也動一動吧。（圖／unsplash）

喝一杯溫開水
讓四肢甦醒之後，記得用一杯溫開水開啟身體內部的新陳代謝，在喝開水的同時，也能組織一下今日行程、查看天氣決定要穿的衣服，或是想一下今天最重要的工作內容。

▲水,喝水,白開水,杯子,玻璃杯。（圖／翻攝自pixabay）

▲早上喝杯溫開水開啟新陳代謝。（圖／pixabay）

準備簡單健康的早餐
幾乎所有人都知道早餐的重要性，準備健康的早餐其實沒有這麼困難，烤一片吐司或泡一碗燕麥粥，盡量以低步驟簡單烹調的方式來準備，就可以避免吃進上班途中選擇的高油脂早餐，長久下來不禁對健康有幫助，對於皮膚負擔也會越來越低。

早餐，飲食，燕麥，果汁。（圖／取自LibreStock網路）

▲在家準備簡單早餐其實很方便。（圖／pixabay）

關鍵字：

健康, 養生, 早晨, 活力, 精神

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感 居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」 職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計 萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神 出軌的人到底在想什麼？「4個真實原因」才懂他為何選擇背叛 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面