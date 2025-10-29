不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

▲感情變化並非一朝一夕，必須冷靜處理。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

情侶之間感情有了變化，其實從細微的態度、語氣與互動中逐漸顯露出來。以下幾個跡象，可以幫助你察覺對方是否開始對這段關係動搖。若你發現這些徵兆，別急著質問，先冷靜觀察、誠實面對彼此的感受，再決定下一步要怎麼走。

#溝通的冷淡

以前都會主動分享生活瑣事、聊天聊到半夜，如今卻開始變得敷衍，訊息常常已讀不回或拖很久才回。即使在一起，讓你感覺彼此之間隔著一層牆，溝通變成義務而非期待。

#態度的轉變

曾經在意你的感受、願意配合你的喜好，如今卻變得冷漠、挑剔，甚至對你的缺點特別敏感。以前他欣賞的優點，如今變成讓他煩躁的存在。這樣的情緒轉變，往往是因為他心中有了比較的對象，或內心已經開始抽離。

#行蹤變得模糊

原本願意報備的他，現在常常說「很忙」、「有事」，但卻說不清楚在忙什麼。假日也不再約你見面，理由一堆卻沒有實際行動。當一個人刻意保留時間不與你共享，通常代表那段時間被留給了別人，或他已經不想讓你介入他的生活。

#身體語言的疏離

牽手變少、擁抱變尷尬、眼神閃避，甚至連親密互動都變得冷淡。身體的距離往往反映心理的距離，當對方不再渴望親近時，心很可能早已飄走。