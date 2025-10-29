fb ig video search mobile ETtoday

不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

>

▲▼「4個跡象」 教你看懂對方心意 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲感情變化並非一朝一夕，必須冷靜處理。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

情侶之間感情有了變化，其實從細微的態度、語氣與互動中逐漸顯露出來。以下幾個跡象，可以幫助你察覺對方是否開始對這段關係動搖。若你發現這些徵兆，別急著質問，先冷靜觀察、誠實面對彼此的感受，再決定下一步要怎麼走。

#溝通的冷淡

以前都會主動分享生活瑣事、聊天聊到半夜，如今卻開始變得敷衍，訊息常常已讀不回或拖很久才回。即使在一起，讓你感覺彼此之間隔著一層牆，溝通變成義務而非期待。

▲▼「4個跡象」 教你看懂對方心意 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#態度的轉變

曾經在意你的感受、願意配合你的喜好，如今卻變得冷漠、挑剔，甚至對你的缺點特別敏感。以前他欣賞的優點，如今變成讓他煩躁的存在。這樣的情緒轉變，往往是因為他心中有了比較的對象，或內心已經開始抽離。

#行蹤變得模糊

原本願意報備的他，現在常常說「很忙」、「有事」，但卻說不清楚在忙什麼。假日也不再約你見面，理由一堆卻沒有實際行動。當一個人刻意保留時間不與你共享，通常代表那段時間被留給了別人，或他已經不想讓你介入他的生活。

▲▼「4個跡象」 教你看懂對方心意 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#身體語言的疏離

牽手變少、擁抱變尷尬、眼神閃避，甚至連親密互動都變得冷淡。身體的距離往往反映心理的距離，當對方不再渴望親近時，心很可能早已飄走。

關鍵字：

感情變化, 分手前兆, 情侶警訊, 愛情徵兆, 感情動搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學　豪門千金到約會造型超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面