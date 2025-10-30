fb ig video search mobile ETtoday

噴對位置很重要！4招教你延長香水留香度　不怕一下子就聞不到

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視氣味，不論是上班、約會或日常生活，噴上香水不僅能增添自信，也是一種魅力語言。然而，許多人困擾於「香水不夠持久」的問題，明明早上出門香氣滿滿，下午卻幾乎聞不到了。其實只要掌握幾個關鍵技巧，就能有效延長香水的留香時間。

#肌膚保濕是關鍵

乾燥的肌膚會讓香氣容易揮發，因此在噴香水前，可先在脈搏處（如手腕、頸部、耳後）塗上一層無香乳液或凡士林，讓香氣更容易附著並延長揮發時間。

#選對位置很重要

香水的留香與體溫有關，溫度高的部位能讓香氣慢慢散發，因此除了手腕與頸部外，也可以噴在後頸、鎖骨、耳後或膝後。若想讓香氣更自然、帶有「行走香氣」的效果，可以輕噴在頭髮末端或衣服內側。

▲▼延長香水留香度。（圖／Unsplash）

#善用疊香方式

分層使用香氛產品，若使用同系列的沐浴乳、身體乳或香氛身體油打底，再疊加香水，香氣會更有層次感，也更持久。這種「香氛疊擦法」也能讓香味緊密貼合肌膚，減少快速揮發。

#正確保存香水

香水有效期，以及保存方式也要特別留意，香水怕光、怕熱，應放在陰涼處，避免放在浴室或陽光直射的地方，以防止香料氧化，導致香氣變淡或變質。

#距離肌膚約15公分處輕噴

保持適當的15公分左右最適合，這樣的距離能讓香氣自然落在皮膚上，避免過近導致香料集中，反而容易過快蒸發。

香水, 留香, 疊香, 肌膚保濕, 技巧

