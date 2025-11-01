4部韓國話題「殺手」電影推薦　用血肉橫飛訴說獨特情意的韓式浪漫

文／人物誌

題材豐富且敢拍的韓國電影，在刻畫社會陰暗面的題材表現格外出色，其中受雇取人性命的「殺手」亦是深受喜愛的題材之一，不只展現了酣暢淋漓的動作場景，更結合悲劇人物的浪漫情懷、偶有詼諧的黑色喜劇，走出有別好萊塢的全新風格。

這篇文章將以近年四部話題殺手電影，一同認識殺手電影獨有的魅力。

▲《格殺福順》猶如韓版《捍衛任務》。（圖／Netflix，下同）



《格殺福順》

《格殺福順》講述殺手公司「MK娛樂」的殺手吉福順（全道嬿飾），身為公司王牌又身兼母職，意識到母女難題遠比殺人取命來得艱辛；在福順與公司續約前夕，本想就此引退的她，因為違反業內公約，而引來公司內部和同行的追殺。

電影中獨特的殺手世界觀，將不見光的事業引入完善制度、公司福利、業界公約，引人入勝的設定猶如韓版《捍衛任務》殺手圈的規劃，加上流暢的殺手打戲，於Netflix上架後迅速攻上各地非英語電影排行榜。

《殺手螳螂》

《殺手螳螂》作為《格殺福順》的續作，延續了前作世界觀設定，講述吉福順殺害公司代表後，同是MK娛樂王牌殺手的「螳螂」（任時完飾）決定返回韓國，找回昔日同窗兼暗戀對象在伊（朴圭瑛飾），一同成立自己的事務所。

電影將焦點放在殺手間的情感糾葛，也涉及師徒因為業規而產生矛盾，在刀光劍影的無情世界中，對「情」格外重視的螳螂不惜因此違反業規，用手中鐮刀斬斷與愛慕對象之間的阻礙。

《非常殺手》

《非常殺手》講述已退休的傳奇殺手方義江（張赫飾），受託付暫時照顧妻子閨蜜的友兒金允智（李茜英飾）；某天，允智被捲入跨國人口販運案件，為了實現對妻子的承諾，義江決定重操舊業，以其專業展開救援、清除社會敗類。

電影劇情就是單純的救援任務，其中追查、救援的情節猶如韓版《即刻救援》，大量使用長鏡頭紀錄拳拳到肉的武打場景，若想輕鬆看部懲奸除惡的動作爽片，《非常殺手》絕對是不二選擇。

▲（圖／GaragePlay車庫娛樂Facebook官方專頁）



《聖母殺手》

今年七月上映的電影《聖母殺手》，劇情講述無情冷酷、專門清除社會敗類的殺手「爪角」（李慧英飾），生涯晚年遇見了想要守護的對象，並與新秀殺手「鬥牛」（金聖喆飾）展開殺手間的對決。

作為少數以中年婦女為主角的動作電影，她沒有約翰維克般的戰鬥能力，且隨年齡增長而更加孱弱，有別其他同類型電影著重在拳腳的來回，爪角更講求「一擊必殺」的效率；另外，電影中對清算社會毒瘤的刻劃，也讓影迷看的大呼過癮。

延伸閱讀

《96 分鐘》：林柏宏、宋芸樺捲入高鐵炸彈危機，再創國產動作災難片新高度！

《我和我的殭屍女兒》：曹政奭與殭屍女兒的教養難題？躍居韓國年度票房冠軍！



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。