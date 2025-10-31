常出現囤物症的三大星座！TOP 1會有打折卻未拆封的東西　源於心裡沒安全感　

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人天生就捨不得丟東西，從衣服、化妝品到生活小物，只要覺得「還有用」就會一直留著，久而久之家裡堆滿物品，變成輕度的囤物症，從星座角度來看，有幾個星座特別容易陷入這樣的狀況，他們不是刻意想「變亂」，而是心理上對物品有特殊的依賴與安全感。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座天性戀舊、重感情，每件物品對他們來說都承載著回憶，即便是一張老舊的票根、一件早就穿不下的衣服，也可能因為「有紀念意義」而捨不得丟，他們的家通常溫馨但堆滿雜物，會認為這些東西是生活的一部分，象徵安全感與歸屬感。

TOP 2：處女座

看似整潔、要求完美的處女座，其實也可能是隱性囤物族，他們捨不得丟掉的理由往往是「以後可能會用到」，或「這東西還沒壞，丟掉太浪費」，在他們有條不紊的收納背後，往往藏著滿滿分類好的物品，從文具、保養品到資料紙張，樣樣齊全卻難以斷捨離。

TOP 1：金牛座

金牛座是十二星座中最容易患上囤物症的代表，務實又念舊的他們，非常重視「擁有」的感覺，對他們而言，物品不僅有價值，更能帶來穩定與安全，金牛座害怕失去，也害怕浪費，因此家中往往充滿「未開封但打折買的東西」或「放著以備不時之需」的物品，他們的囤積行為其實是內在不安全感的反映。

