根本到日本了！住高雄日航酒店吃板前壽司　開箱有客廳的「琥珀套房」

文、圖／Ean

這次南下高雄，特別來體驗去年11月才剛開幕的高雄日航酒店。這不僅是日航品牌首次插旗台灣，更選址在高雄這座充滿陽光與港口氣息的活力城市，為高雄的國際觀光注入一股優雅、內斂的日式風格。作為日航集團旗下的國際酒店品牌，這家飯店將日式待客精神與高雄港灣城市的風情巧妙融合，成為這座熱情港都中一處兼具設計感與舒適度的靜謐港灣。

日航品牌的堅持：低調奢華與盛情款待

高雄日航酒店隸屬大倉日航飯店管理公司，該公司成立於2015年，是日本株式會社大倉飯店的子公司，管理大倉飯店集團旗下包括日航國際連鎖與都市飯店品牌。日航酒店以「精緻的奢華」、「盛情款待」與「國際文化」為核心，讓旅客無論身處在哪座城市的日航酒店，都能感受到獨具日式細膩的待客哲學。

▲客房融合溫潤日式美學與高質感細節，整體氛圍遠超出原本期待。

▲料理的表現令人驚艷，是這趟入住最深刻的記憶之一。

▲不愧是來自日本的品牌飯店，日式料理展現職人手藝與講究，讓人驚艷。

▲若有機會再次入住，我一定還是會選擇坐上這板前席，細細品味一貫一世界的幸福。

這種服務態度不只停留在表面，更滲透於設計、餐飲及每一處細節。這正是我期待此行的一大原因：一探日航如何在高雄這個多元且充滿活力的城市中，建立起屬於自己的日式美學據點。

▲以簡約線條與借景手法構築的大廳空間，營造出充滿靜謐感的日式美學氛圍。

▲套房浴室採雙洗手台配置，搭配充足採光，明亮又舒適。

迎賓大廳：借景之美與城市精神

飯店鄰近捷運三多商圈，交通便利且生活機能完善。走入大廳，迎面而來是一長排半掩的綠意窗格，讓我立刻聯想到虹夕諾雅 京都渡月橋旁的候船室。日本人擅長「借景」，更擅長「藏拙」，整面牆只有下方部分為透明玻璃，引景入室、收放有度，是一種設計的分寸感。

▲大廳設計在大器之中藏著細緻巧思，展現日式美學的深度與層次。

▲無論是材質還是線條，大廳傢俱都與整體氛圍相得益彰，坐下便能感受其用心選配。

大廳接待櫃台背牆別具巧思，透過金屬光影折射與立體切割，抽象呈現高雄港的波光粼粼與煉鋼火花飛濺的意象。這幅裝置藝術非一眼即懂，但細細觀察便能感受到設計師對在地文化的尊重與用心，讓飯店成為城市記憶的溫柔承載者。

▲黝黑牆面看似沉穩內斂，卻以光與紋理勾勒高雄的港口與火花意象，低語著專屬於這座城市的篇章。

▲藉由細膩的裝飾點綴，巧妙營造出濃厚的日式氛圍。

琥珀套房：設計與功能的完美平衡

我入住的是260間客房中最具代表性的「琥珀套房」，以高雄海港與工業美學為靈感，房間寬敞且分為客廳、臥室與浴室三個明確區塊。設計團隊巧妙運用沉穩木質調、和風格柵與地方藝術品，營造出低調奢華卻不失溫度的空間。

地毯上金色線條勾勒波光粼粼的海面，象徵著夜晚港口燈火，也隱喻煉鋼火花，展現工業城市的生命力。坐在客廳，手中泡著用飯店特選原葉茶葉的熱茶，細品空間每個角落的用心，這樣的慢活氛圍令人渾身舒暢。

▲琥珀套房在配色與裝飾上展現高度和諧，營造出溫暖而舒適的空間氛圍。

▲精選原葉茶葉，讓泡茶成為享受生活的儀式感時刻。

▲精緻茶具一應俱全，讓人忍不住靜下心來，細細泡上一壺好茶。

臥室內，五金配件的細緻與用料令人驚艷，開關與門把握感順手，讓人感覺不只是為了拍照而設計，而是日常生活中能真正感受到的細節照顧。夜晚燈光系統的間接光源藏於牆角與天花板，柔和而溫暖，為休憩時刻營造出舒適且寧靜的情緒。那只靜靜放在床上的紙鶴，是飯店送給旅客的日式祝福，也提醒人們停下腳步，細細品味生活。

▲從五金配件的觸感到操作的流暢度，客房的細節精工讓人讚嘆不已。

▲裝置藝術點綴空間，為和風元素增添一抹貴氣與視覺焦點。

▲選用的傢俱不僅外觀出色，坐感也同樣舒適。

▲兩台空氣清淨機的加持，打造清新潔淨的居住空間，讓人倍感安心。

浴室區是這間套房的另一亮點。通往浴室的走廊式衣櫃比常見的walk-in closet更為寬敞，讓我能輕鬆攤開行李箱與攝影器材，動線順暢。浴室則是本房型的一大亮點。大片窗景讓自然光灑入，清晨起床盥洗時格外舒心。浴缸設有觀景視角，能在高樓層俯瞰城市景色，是一天結束後最療癒的收尾。

▲寬敞的走道式衣櫃，不僅賞心悅目，更帶來極佳的收納體驗。

▲大面窗戶引入遼闊視野，讓浴室空間更加開闊明亮。

▲符合人體工學的浴缸，讓人在此舒舒服服地泡個好澡。

飯店美食，從酒吧饗宴到職人壽司，場場皆佳

作為一間日系品牌飯店，高雄日航在餐飲上展現強大企圖心。

22樓的「天空酒吧」不只是調酒氛圍取勝，更讓我驚喜於它的「海陸料理」表現。我所品嘗由主廚現烤的爐烤牛排、鮮煎鮭魚還有主廚沙拉與例湯，火候得宜、口味在水準之上，搭配城市夜景，是高雄難得的高空餐酒體驗。

▲天空酒吧的露天戶外區視野遼闊，是俯瞰城市夜景的最佳場所。

▲廚師現場爐烤，完美掌控火候，讓食材鮮嫩多汁。

▲直火燒烤的20盎司美國丁骨牛排，烤出誘人金黃焦香，香氣撲鼻。

▲「天空酒吧」的室內設計猶如精緻豪宅，散發低調奢華的魅力。

▲雙人份的肉食主義分享餐非常有份量，三四個人一起吃都沒問題。

▲生菜新鮮脆口，品質令人滿意。

▲雙人套餐從麵包、湯品到生菜和水果，豐盛又多樣。

▲多款精選特色調酒，滿足不同口味的微醺需求。

若要推薦真正的「職人餐桌」，那一定是飯店二樓的「飛翔」日本料理。這裡分為三區：和食、鐵板燒與「鮨」區。我選擇坐在僅12席的板前，由來自大阪、擁有30年資歷的料理長長瀨剛主理。

他幽默親切，卻在握壽司時展現極致專注與細膩節奏。這回品嚐10貫套餐，每一道從選材、刀工到擺盤都看得出用心。尤其是熟成處理與醋飯搭配，讓每口壽司都在口中層次分明。不是那種為了拍照而浮誇的盛盤，而是真正用味道說話的料理。

▲10貫套餐風味多元，每一口都帶來不同驚喜。

▲料理長專注的神情，令人深感敬意。

▲細膩服務與美食交織，成就療癒的用餐體驗。

▲隨季節變化的茶碗蒸，每次品嚐都帶來絕佳滋味。

▲空間設計融入日式庭園意象，營造出令人愉悅的氛圍。

行政酒廊：讓人願意久坐的空中款待所

高樓層的行政酒廊可說是本次入住的驚喜之一。下午茶點心陣仗十足，幾道糕點甚至加入台灣香料如馬告，展現在地融合巧思；傍晚時段的Happy Hour也精緻豐盛，不只提供無酒精與雞尾酒、沙拉熱食與甜點皆有誠意，不管餐點口味、空間、視野還有服務都在水準之上，是一個不知不覺會讓人待上好一會兒的地方。

▲以白色與金色為主調，營造出奢華且典雅的行政酒廊氛圍。

▲因是入住套房所以被引導來行政酒廊辦理入住手續，奉上毛巾與迎賓茶，馬上讓我有個美好的第一印象。

▲下午茶提供的菜色豐盛，超出預期。

▲行政酒廊表現優異，讓我在入住期間頻頻造訪。

早餐驚喜：健康與美味兼備

早餐同樣不負期待！自助餐菜色豐富多樣，尤其有兩大亮點令人印象深刻。首先是現榨蔬果吧，賓客可自由選擇喜愛的蔬果，工作人員現場調製專屬果汁，既健康又有趣。其次是桌邊推車服務，兩台餐車分別供應港點與麵包，幾款港點的水準媲美專業茶樓，值得一試。

▲自助式早餐菜色多樣，畢竟胃容量有限，建議先看過一輪再下手。

▲港點由專人推車桌邊服務，不只方便，也讓用餐多了幾分驚喜與溫度。

▲將挑好的蔬果交給現場人員現榨，幾分鐘後就能喝到專屬的元氣果汁。

▲從菜色到口味都令人滿意的自助早餐，是這趟入住的一大亮點。

保持活力的健身房與泳池

飯店健身房設施完善，有重訓與有氧設備，對商務旅客與長住者相當友善。器材皆為新款，使用舒適。

▲有氧訓練幫助有效燃脂，是平衡美食與健康的好幫手。

▲啞鈴與多樣重訓器材一應俱全，旅行中也能持續鍛鍊。

同樓層還有個不小的半露天泳池，無論是晨泳或夜晚游泳，都能舒展筋骨，為旅程注入活力。泳池旁設有休憩區，游完泳納涼小憩一番，蠻舒服。

▲碧波蕩漾的半露天泳池，如城市中的高空綠洲。

▲泳後小憩片刻，靜靜享受這份難得的寧靜

細膩中流露的生活美學

高雄日航酒店不追求浮誇奢華，而是在細節與體驗中表達日式匠心。無論是借景入室的綠意，還是臥室內精心設計的光線，從桌上的茶香到板前師傅的每一道壽司，都在靜靜述說著一種生活的美好。

/ Info. /

高雄日航酒店

官網｜臉書

地址：高雄市前鎮區林森四路268號