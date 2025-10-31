蔡依林、林志玲撞包Valentino新寵Panthea！豹頭設計率性與優雅一次擁有

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

女星蔡依林與林志玲近日意外「撞包」，兩人分別以不同造型演繹 Valentino Garavani Panthea 手袋，Panthea 是 Valentino 本季的焦點作品，由創意總監 Alessandro Michele 設計，以全新雕塑感結構與經典華麗符碼重新定義品牌的現代女性姿態，作為一顆日常的百搭腋下包而言非常適合，女神們的眼光可以說是有志一同。

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

▲女星蔡依林與林志玲分別以不同造型演繹 Valentino Garavani Panthea 手袋 。（圖／品牌提供）

蔡依林以一身率性格紋短上衣搭配灰色西裝寬褲登場，肩背黑色 Panthea 包，金屬鍊條與琺瑯豹頭扣環隨光閃爍，散發冷冽搖滾氣場。她的造型在隨性中帶有力量，凸顯包款結構俐落、皮革光澤飽滿的特質。林志玲則以一襲黑色馬甲洋裝亮相，手提同款包款，展現截然不同的高雅氛圍。她選擇以手拿方式呈現，讓包身的立體輪廓更顯精緻，兩人皆選擇中號的包型，自帶一股鬆弛感。

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 。（圖／品牌提供）

Panthea 包傳承創意總監Alessandro Michele的極繁美學核心，以立體雕塑線條與 V 形皮革結構為設計亮點，融合蠟感皮革層次，營造出光影交錯的奢華效果。包身正面飾有雙豹頭金屬搭扣，象徵力量與野性之美，可拆式孔眼肩帶則讓造型更具靈活性，能在手提與肩背間自由轉換。

▲▼Delvaux 。（圖／品牌提供）

林志玲最近拎上另一顆話題包款，則是比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來的全新Brillant Tempo，她選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。

