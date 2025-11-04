LV幫你想好聖誕禮物！限定Vivienne冬日系列後背包、雪花球太夢幻

文／美人圈

轉眼間大家最期待的聖誕節即將進入倒數啦！向來最懂女孩心的Louis Vuitton也搶先在官網上架「Vivienne Winter Holiday冬日聖誕系列」新品，這個聖誕限定版系列找來品牌標誌性吉祥物Gaston與Vivienne一同探索冰雪世界，從精品包、多用途小型皮件等都不放過，不論是要買來做為交換禮物或是當作犒賞自己的年末小禮都很適合，趕緊下滑看看有哪些值得放入購物清單。

▲Vivienne Winter Holiday冬日聖誕系列。（圖／Louis Vuitton，下同）

LV聖誕新品推薦

Bunny Doudou，NT$26,900

聖誕節好孤單？貼心的LV直接幫你找好暖心過節小伴侶Bunny Doudou！這款Bunny Doudou小兔玩偶觸感柔軟，腳掌以Monogram塗層帆布打造，雙眼點綴Monogram花卉圖案，胡蘿蔔更飾有Monogram刺繡圖案，為童趣造型注入成熟精緻氣息，拿來當擺設或是送人當禮物都很可愛。

護照封套，NT$16,900

許多人會選擇在年末假期安排出國旅遊，這時候護照夾無非是個聖誕送禮好選擇！LV推出的全新Vivienne Wintery Travel系列護照封套充滿玩味童趣元素，以品牌標誌性Monogram帆布製造，配上對比色Blue Frost皮革襯裡，為造型增添奪目明麗的色彩。正反兩面圖案都不一樣，還配備兩個可上掀口袋、一個貼袋和四個卡片夾層，功能設計實用又時髦。

Viv-ified 後背包，NT$130,000

又是一款誰背誰可愛的美包！最新Vivienne Playful Shapes系列的Viv-ified後背包一上架馬上被掃購一空，以柔軟羊毛皮製造，手柄、抽繩、肩帶上均綴以標誌性的Monogram帆布飾邊。後背包飾有金色金屬件，而Vivienne形狀翻蓋則配上隱藏式磁扣設計，打開內層的容量寬敞，日常必需品都能輕鬆裝入，絕非只是一顆裝可愛的小包！

名片夾，NT$16,800

喜歡LV經典老花名片夾的朋友不妨鎖定這一款Vivienne名片夾！以標誌性Monogram帆布製造，沿著頂部綴有Snowy Pearl色皮革飾邊，饒富玩味的玩偶角色則以Blue Frost色重新演繹。名片夾內置大型夾層，可存放卡片及票據，而外部則另配有兩個卡片夾層。

Acorn 收納袋，NT$40,000

松鼠最愛的橡實果也被LV變成可愛包包掛飾兼收納袋！飽滿的橡實以Monogram皮革製作，並飾有彩色的葉子，頂部柔軟的貂皮毛更添舒適觸感效果。這款別具特色的手袋吊飾同時可作拉鏈收納袋，是存放耳機及其他小型必需品的完美之選。

Clementine 收納袋，NT$40,000

除了橡實果子，LV這次也還原了圓滾滾的柑橘！亮橘色的毛球採用柔軟華麗貂毛皮製造，上面的綠葉則注入品牌辨識度的Monogram印花增添華麗度。打開拉鍊後可見一個便利的隔層，適合攜帶耳機及其他小型個人物品，吊掛在任何包上都吸睛度滿分。

Cute Cat Pouch 耳機盒，NT$26,200

這款全新LV Cute Cat Pouch耳機盒完美融合路易威登的經典工藝與俏皮設計。毛絨小貓的雙眼以標誌性的Monogram花卉點綴，懷中抱著精緻小巧的Monogram帆布收納包，可輕鬆掛在褲耳或包包上。造型可愛又充滿玩味，不僅實用方便，更為日常穿搭增添一抹奢華趣味。

Nano Speedy，NT$79,500

限定版包包當然不能錯過！這款彩色Nano Speedy融入品牌經典吉祥物Vivienne ，以標誌性Monogram帆布製作，並綴有童趣插畫及Vivienne吊飾，整體細節滿滿，上手直接成為矚目焦點，身為LV粉一定要收藏一顆。

My Vivienne 包包吊飾，NT$32,800

全新的My Vivienne包包吊飾可愛到尖叫，只見Vivienne身穿的狐毛大衣配有Monogram帆布腳墊，LV Initials標誌則增添別緻的品牌標誌細節，灰色溫柔、粉色甜美，太值得包色收藏啦，瞬間為心愛的包包注入柔美活潑的氣質。

Vivienne 雪花球，NT$41,800

想讓冷冰冰的房間瞬間有聖誕氣氛？這顆Vivienne雪花球就是最夢幻的節日擺飾。銀色Vivienne靜靜站在金色雪橇旁，雪橇上滿載著Monogram包裹的禮物，奢華又俏皮。底座以金色搭配品牌鐫刻字樣，細節精緻到位，無論是擺在桌上、櫃子或床頭，都能為空間增添一抹閃閃發光的節日氛圍！

