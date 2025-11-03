吃晚餐用6個小心機　無痛保持身材還免餓肚

▲吃晚餐只要記得幾個原則，就能Hold住身材。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人都擔心晚上進食會造成體重增加，但其實有幾個小撇步，能在享受美食的同時，也能無痛保持熱量攝取得宜，只要做一點小改變，就能Hold住你的苗條身材。

合理分配

晚餐應該包含豐富的蛋白質、蔬菜和澱粉類食物。選擇瘦肉、魚肉、豆腐等高蛋白食物作為主菜，再加上色彩豐富的蔬菜，如花椰菜、胡蘿蔔和青椒等。此外，選擇全穀澱粉類食物，如糙米、全麥麵包或全麥意大利麵，有助於提供持久的能量。





份量控制

晚餐盡量不要吃到全飽，最多至8分飽，其實身體會感覺更舒適，比例也以一份蛋白質、兩份蔬菜和一份澱粉類食物為最好，若真的很想去吃吃到飽餐廳，建議選擇在中午的餐期，多一點消化時間，也可以避免過飽、直到晚上那種不舒服的感覺。



避免油炸

油炸食物不僅含有高脂肪和高熱量，還容易引起消化不良和肥胖。在晚餐時選擇烤、蒸、煮或炒的方式烹調食物，能夠減少卡路里攝入。





合理安排時間

建議晚餐時間盡量提前安排，有利於食物的消化和代謝，避免晚上過量進食。此外儘量避免在睡前2小時內進食，有助於避免夜間消化問題和影響睡眠品質。



調味料的選擇

避免使用油膩的醬料或高糖的調味，選擇橄欖油、檸檬汁、醋、香草、香料和低鹽調味料等。這些選擇不僅可以凸顯食材原本增添風味，還可以減少額外的卡路里攝入。

適度運動

在晚餐後進行輕度的有氧運動可以促進消化和代謝，幫助身體更有效地消耗熱量。可以選擇散步、慢跑、瑜伽等適合自己的運動方式。但要注意不要過於劇烈的運動，以免影響睡眠。