《NANA》25週年夢幻聯動！Vivienne Westwood、KATE限定版掀粉絲回憶殺

《NANA》粉絲終於等到！被譽為漫畫家矢澤愛生涯巔峰之作的《NANA》，在迎來25週年之際，驚喜宣布與兩大品牌展開重磅聯名合作，分別是時尚界的龐克教母「Vivienne Westwood」與彩妝品牌「KATE」，消息一出，瞬間點燃全球粉絲的激動情緒，準備讓這股「NANA」熱潮再次席捲世界！

為何《NANA》是無可取代的經典？剖析90年代的叛逆與羈絆

《NANA》的故事圍繞兩位同名為「NANA」的女孩。一位是為了夢想勇往直前、不擅表達的樂團主唱大崎娜娜；另一位則是天真爛漫、愛情至上的小松奈奈。她們在開往東京的列車上相遇，而後意外成為室友，從此展開一段交織著夢想、愛情與友情的深刻羈絆。

▲漫畫《NANA》的兩位主角大崎娜娜與小松奈奈，一位是龐克搖滾風格，一位是甜美可愛風格，展現出強烈的個性對比。（圖／NANA）

故事背景設定於日本泡沫經濟破滅後的90年代，社會瀰漫著不安與迷茫。矢澤愛老師巧妙地以「搖滾樂」的叛逆精神貫穿全作，角色們在混亂的時代中掙扎、犯錯，卻依然執著地追求夢想。這種深刻的情感共鳴，讓《NANA》不僅是一部少女漫畫，更成為了無數讀者迷惘時期的心靈寄託。

▲《NANA》主角大崎娜娜的經典造型，身穿Vivienne Westwood土星項鍊與格紋服飾，完美詮釋叛逆的龐克時尚。（圖／IG@ai_yazawa）

時尚的起點：矢澤愛與Vivienne Westwood的完美結合

要論《NANA》的指標性元素，絕對不能不提Vivienne Westwood。為了具體刻劃角色的叛逆與前衛風格，矢澤愛老師大量採用其服飾與飾品，從娜娜的土星項鍊到蓮花標誌，這些設計不僅讓角色形象更立體真實，更掀起了驚人的時尚模仿效應。自1999年漫畫連載、2005年真人電影到2006年電視動畫，《NANA》的每一次改編，都讓Vivienne Westwood的熱度推向新高。

▲矢澤愛老師筆下的《NANA》漫畫場景，主角們展現90年代的搖滾精神與角色之間的深刻羈絆。（圖／截自動畫版《NANA》、電影版NANA）

2025重磅聯名1：《NANA》x Vivienne Westwood 25週年限定漫畫

為慶祝25週年，矢澤愛老師與Vivienne Westwood終於迎來首次官方合作，推出《NANA 25th Anniversary Edition Vol.1》特別封面版。封面中，兩位NANA身穿Vivienne Westwood的經典服飾，叛逆又優雅。書頁邊緣更印上經典的紅黑格紋，滿滿細節讓收藏價值瞬間飆升！

全球首發： 2025紐約動漫展（NYCC）

美國Books-a-Million： 2025／10／21

Vivienne Westwood精品店： 2025／10／30

英國Waterstones： 2025／11／20

▲《NANA》25週年夢幻聯動掀粉絲回憶殺。（圖／Books-a-Million）

2025重磅聯名2：《NANA》x KATE 聯名睫毛膏重現經典眼妝

《NANA》角色的「根根分明、濃密大眼」妝容是當年的流行指標。如今，日本彩妝品牌KATE攜手《NANA》推出限定版睫毛膏，讓粉絲重現經典。此系列分為黑色與咖啡色版本，包裝上印有代表性的蓮花、草莓及鑰匙圖案，瞬間喚醒深藏的回憶。

正式發售日： 2025／10／25

購買資訊： 目前已於日本開放預購（需有日本電話號碼），想收藏的粉絲務必把握機會！

▲KATE與《NANA》聯名睫毛膏產品細節，展示其根根分明與濃密大眼的妝效，以及呼應漫畫元素的精緻設計。（圖／KATE TOKYO官網）

▲《NANA》與日本彩妝品牌KATE聯名限定版睫毛膏，黑色與咖啡色包裝上分別印有經典的蓮花、草莓及鑰匙圖案。（圖／KATE TOKYO官網）

