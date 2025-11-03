fb ig video search mobile ETtoday

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在現代社會中，「社交疲勞」成為不少人的日常，有些人甚至發現，與其花時間在人際往來上，不如一個人靜靜待著更能感受到幸福與自由，其實，有些星座天生就偏愛獨處，享受屬於自己的世界，不需要別人的陪伴也能過得充實愉快。

星座。（圖／IG）

TOP 3：處女座

處女座對生活的掌控欲極強，他們在獨處時能完全按照自己的節奏安排一切，沒有人打擾、沒有人添亂，這種「完美秩序」讓他們感到無比放鬆，雖然處女座在人群中也能禮貌應對，但長時間的社交對他們而言是一種消耗，只有回到獨處的空間，泡杯茶、聽音樂、整理環境，才能讓他們真正恢復能量。

TOP 2：摩羯座

摩羯座表面冷靜、內心深邃，對他們來說，社交場合常常是一種不得不的責任，他們更喜歡一個人專注在目標上，無論是工作、投資還是學習，都能在獨處中找到安定感與成就感，對摩羯來說，孤單並不可怕，反而是高效率與思考的最佳狀態，他們寧願少應酬，也不願浪費時間在空洞的寒暄上。

TOP 1：水瓶座

水瓶座可說是「天生的獨行者」，他們喜歡自由、討厭被束縛，不論是思考方式還是生活節奏，都有自己的一套，社交對水瓶而言，往往只是觀察人性的舞台，真正能讓他們感到快樂的，是在自己的世界裡發呆、創作或探索新知，他們能在孤獨中找到靈感，也能在寧靜中與自己對話，對水瓶來說，「獨處」並非孤單，而是一種高品質的生活方式。

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊

孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

