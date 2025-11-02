繼續下去還是要換工作？3個面向評估自我職場匹配度

記者李薇／台北報導 圖／達至示意圖

在現代職場中，許多人都會在某個階段陷入「這真的是我想做的工作嗎？」的迷惘，隨著時間累積、壓力增加，工作與興趣之間的界線常常變得模糊，想知道該不該繼續待在現職或是勇敢轉換跑道？不妨可以透過以下三個面向來評估自己與工作的匹配度。

Tips 1：檢視每日情緒狀態：你是期待還是厭倦？



最直觀的判斷方式，就是觀察自己每天上班的心情，若你對工作內容仍感到新鮮、有成就感，即使遇到難題也願意主動解決，那表示這份工作仍能激發你的動力；反之，若每天都在倒數下班、周一症候群嚴重，代表熱情可能已經消退，需要重新審視方向。

Tips 2：評估成長曲線：工作是否讓你持續進步？



一份值得投入的工作，不見得要天天快樂，但應該能讓你感受到進步或學習，不論是技能提升、人脈拓展，或是職涯視野的擴張，若你在崗位上停滯太久、學不到新東西，就可能意味著成長空間已被耗盡。

Tips 3：對照長期目標：這份工作是否靠近理想人生？



最後，也是最關鍵的一點，是將目前的工作放進你的人生藍圖中思考，問問自己：「這份工作能幫我更接近理想的生活樣貌嗎？」若答案是否定的，那或許就該開始為轉職做準備；但若仍能為你累積經驗、人脈或財富，那留下來也可能是策略性選擇。