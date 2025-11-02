下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿

記者李薇／台北報導 圖／各品牌IG

台灣天氣陰雨綿綿，對於日常上班族通勤更是有諸多不變，其中，鞋子濕掉更是會破壞一整天好心情，以下就分享多款適合雨天的時髦鞋款，面對雨天也可以展現乾爽舒適的時尚感。

＃Rockfish 切爾西厚底中筒雨靴

從韓國紅到台灣的英國品牌Rockfish以繽紛可愛的色彩鞋款，廣受年輕人喜愛，比起常見的黑色、咖色，以寶寶藍、灰紫色、奶白色等溫柔色調，即使不下雨也想穿上腳，迅速滿足少女心，而且厚底的設計能更顯腿長，天然橡膠材質搭配高分子材質鞋墊，可以打造更舒適的透氣性。

＃Crocs Caged珊瑚洞洞鞋

隨著自我個性潮流，Crocs可以自行裝上個性鞋扣的洞洞鞋又再度爆紅，除了基礎厚底款，珊瑚洞洞鞋以宛如球鞋的外型設計更顯酷帥氛圍，採用LiteRide鞋墊設計，不僅腳感體驗更加舒適，重點是即使碰到水也可以快速乾燥，完全不用擔心悶在鞋裡一整天。

＃HUNTER 新版切爾西霧面踝靴

相較於早期爆紅的長靴，近年較為短版的切爾西踝靴更為流行，在鞋款搭配鬆緊帶的設計，不僅穿脫更加方便，短筒高度同時也比較不容易感受到小腿悶熱，搭配的服裝也更加多元，即使是褲管較為寬鬆的繭型，也不用擔心塞不進靴筒裡面，非常好搭。