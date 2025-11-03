aespa Karina私服愛牌MILLO ARCHIVE首來台！極簡風格話題單品一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

近年來許多南韓新銳時裝品牌陸續登台，受到aespa 成員 Karina 喜愛的MILLO ARCHIVE 也首度亮相！攜手現代百貨與新光三越信義新天地 A11，於 10 月 31 日至 11 月 6 日推出聯名快閃店，為大家帶來一系列流行單品，不需要飛到首爾就能夠入手，掀起一股極簡城市穿搭的新風潮。





▲aespa 成員 Karina 也曾穿著品牌單品，完美演繹 MILLO ARCHIVE 所代表的Achromatic Aesthetic 無色彩美學 。（圖／品牌提供）

MILLO ARCHIVE成立於 2020 年春夏，以極簡線條為基調，強調黑、白、灰三色的平衡美學。男裝線以寬鬆結構結合機能元素，讓街頭感與都會風並存；女裝線則注重立體輪廓與柔和比例，展現女性的冷靜自信與自由姿態。aespa 成員 Karina 也曾穿著品牌單品，完美演繹 MILLO ARCHIVE 所代表的Achromatic Aesthetic 無色彩美學，一件奶油白壓紋襯衫，柔軟布料隨著光線閃爍出細膩光澤，搭配自然的深色長髮與簡約妝容，營造出柔和卻帶有力量的都會氣息。

這次快閃主題「The Alternative Daily」呈現品牌 2025 秋冬系列，包括斜領開口長袖上衣、短版開襟毛衣、印花長袖上衣與格紋襯衫等多款熱門單品，以細膩面料與結構設計，體現日常也能有態度的詮釋，也帶來配件包款和Logo印花帽款提供挑選。

同場加映

H&M 攜手時尚界鬼才級設計師 Glenn Martens 推出全新設計師合作系列！這位比利時設計師以在 Y/Project 與 Diesel 的作品聞名，超群的解構結構與錯視線條聞名於世，如今他將這份前衛美學帶入大眾時尚，系列囊括從女裝、男裝到中性配件，全面展現 Martens 標誌性的「幽默建構主義」風格。這次系列以 Martens 拿手的視覺錯位為設計主軸，首推的印花薄紗上衣以透膚材質呈現仿針織立體線條，打造出像針織卻更輕盈的錯覺質感；另一款 V 領印花上衣則結合橘棕與灰藍色調，呈現彷彿照片拼貼的織紋層次。包款部分同樣驚喜連連，皺褶尼龍托特包以輕盈材質結構打造誇張份量感，既像藝術雕塑，也能實際裝下日常必需品；而水洗丹寧棒球帽則印有「GLENN MARTENS」刺繡，融合街頭與高級質感，是最容易融入日常穿搭的入門款。





▲H&M 攜手時尚界鬼才級設計師 Glenn Martens 推出全新設計師合作系列。（圖／品牌提供）