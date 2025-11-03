安格斯12星座一周運勢11／3-11／9　牡羊進入坦率期、射手出現一見鍾情

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

守護星火星周間的移位，對所有羊羊來說影響甚劇，這周開始愛情與人際進入「坦率直球期」，想說的別隱忍，選擇直率表白能得到意料外的好運。單身者有機會在旅途、課程或異地社交中遇見讓你心跳加速的對象。而交往中的牡羊在金星影響下情感變得更深層！本周社交磁場強，朋友之間話題熱絡，但也要防止言語太快、意見過激而誤傷人。

金牛4.21～5.20

滿月落在牛牛的本命宮位，此時感性超越理性，容易有孤單惆悵的心情，情緒起伏明顯。金星即將進入對宮天蠍，愛情能量濃，單身者容易被神秘、有深度的人吸引；有伴者則會經歷親密與距離的兩難，越在意對方，越需學會信任。人際方面，職場或朋友圈暗潮湧動，部分誤會將水落石出，你的直覺會告訴你誰值得深交。

雙子5.21～6.20

這周的雙子受到太陽與水星合相影響，就算出現意亂情迷的曖昧，最終還是會理智勝於一切，不再只想玩輕鬆遊戲。火星轉入對宮，為單身雙子帶來新的互動機會，特別是在團體活動、社群或海外領域上，你會被思想契合的人吸引。有伴者則要注意生活瑣事導致摩擦時，記得傾聽比指正更重要。人際圈熱鬧非常，但須當心被拉入八卦戰場。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹座這周人際宮位出現星移，你將意識到哪些關係值得留、哪些該放。水星讓你更清楚自己的底線。而金星周間的位移，將讓你的個人魅力愈來愈加分，戀愛運升溫，單身者有機會被成熟穩重的人吸引；有伴者感情甜中帶深，適合重新許諾。人際互動熱絡，容易有朋友介紹新對象或合作機會；但別讓他人意見動搖你的判斷。

獅子7.22～8.22

火星的移位間接點燃了獅子的戀愛能量，這周魅力全面回歸，你將更願意表達熱情，也有機會在公開場合吸引目光。有伴的人得到金星影響更大，將出現深情與佔有交織的情感張力，雙方愛得濃烈又考驗信任，若能安排驚喜，甜度翻倍。人際面上，前半周人氣旺、邀約不斷；下半周氣氛轉為沉靜，適合關起門深入對談。

處女8.23～9.22

處女座這周在情感表達上更顯真誠，金星的移位能讓你更有吸引力，單身者在交流過程中可能擦出火花。滿月金牛落在遠行宮，有異地緣分或跨文化吸引。有伴者可順勢規劃一場秋日的小旅行或共同學習新事物，讓關係升溫。另外，這周得注意火星帶來的家庭與情感拉扯，當心落入想照顧卻容易兩頭忙的矛盾情結。

天秤9.23～10.22

這周天秤離開了金星本命宮位的庇護，愛情從浪漫甜美轉為理性深刻，你也會開始更渴望情感的實質連結，單身者不再貪戀於曖昧刺激，情感即將由暗轉明。此時的你語言表達更具魅力，有機會因講座、社群活動結識特別的人。人際層面邀約增多，但部分對象表面友善實則試探，別輕信承諾。假日適合沉浸藝術展或香氛療癒，找回心的平衡。

天蠍10.23～11.22

在金星移位之下，天蠍這周三星齊聚本命宮，神秘又幽微的氣質將讓你吸引力指數爆表，適合穿著低調但展現優勢的衣著打扮，單身者將容易遇見命定般的緣分；有伴者則進入深層對話期，你也會更願意用行動表達關心。人際關係中，你散發強勢氣場，別人既欣賞又有點怕；適時柔化表達更能拉近距離。

射手11.23～12.21

火星這周回到射手的本命宮位，再加上金星的位移，此時戀愛的行動能量爆棚，身邊容易出現讓你一見鍾情的悸動，也可能對往日舊情再度復燃。水星內化，此時不只一時的情動，你也將更在意內在感受，有伴者多些貼心互動能加分。金星進天蠍推動你整頓舊感情記憶，你的開朗能吸引新朋友，但也別讓直言變成無意冒犯。

摩羯12.22～1.19

太陽與水星同時強化了摩羯的觀察力，對單身摩羯來說總算可以避開「鬼遮眼」的惡夢，找伴之路將走得更理性而明確！金星周間位移，社交圈將變得活潑熱鬧，單身者可透過朋友認識到好對象。此時有伴者對情感表達變得克制內斂，但也更深情。人際方面，同梯或朋友會給你關鍵建議，也可能引薦貴人；別害怕開口尋求協助。

水瓶1.20～2.18

水瓶這周在金星位移之下，對於感情的標準提升，不只著眼於外貌印象，更會考慮現實，追求各方面的同步與共鳴。火星射手為你帶來新朋友與社群邀請，單身者宜勇敢參與活動，有意外邂逅。對於交往中的水瓶來說，此時太陽事業宮將使你顧工作多於感情，需留意情人之間的疏離感。社交場合上有貴人，也有暗中競爭者，保持觀察即可，不需要處處樹立假想敵。

雙魚2.19～3.20

滿月落進三宮，將大大強化魚兒對於愛的渴望，此時的你從隨緣慢慢變得積極明確，單身者重視精神契合，有異地或學習場合的好緣分；有伴者則適合一同學習或合作，藉著經驗的累積共同成長。火星射手進事業宮後，忙碌的工作將壓縮兩人相處時間，要學會感情與生活平衡。此時人際圈易結交到志同道合的朋友，他們也可能成為未來的合作夥伴。

