好入手的Cortis同款！主訓、雨凡都戴平價版Gentle Monster眼鏡必須跟上

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年8月才出道的新男團Cortis，以驚人的全能實力、強烈風格與新穎的Gen Z拍照方式讓全球都淪陷年下弟弟們的魅力，5位成員JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO的超高顏值誰都可以當門面，而這群男孩們鮮明的造型風格也隨著高人氣成為話題與流行，結合美式休閒、街頭復古風，凌亂、隨性而真實，他們的同款單品也被一一搜出，今天就來介紹兩樣好入手的Cortis同款。

Cortis同款推薦：

Alex Zono慢跑運動帽

這款帽子為成員Martin馬丁的私服同款，來自南非開普敦的跑者Alex Zono創立，品牌風格童趣可愛又有些搞怪，呈現出古靈精怪的運動風格，這款運動帽是品牌的明星單品之一，馬丁同款上方有著「Running Loves You」的刺繡設計，目前該款式皆已銷售一空，不過官方預告將有可能補貨！

Neoteria眼鏡

韓國眼鏡品牌Neoteria被譽為是平價版的Gentle Monster，多樣化的設計從基礎到復古、前衛款式都有，價錢約落在台幣一千多元，材質輕盈帶起來舒適度高，是CP值非常高的選擇。這一款黑框平光眼鏡主訓、趙雨凡、安乾鎬都有戴過，任何臉型都能駕馭，也完全不侷限性別，粉絲們也好入手！

