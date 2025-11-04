Extension 1 by 橘色壽喜燒和牛套餐必須吃　還能打造專屬「流體招財貓」

fb ig video search mobile ETtoday

期間限定只有11天，橘色生活旗下鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」在11月推出超強開運套餐組合「好事發生 壽喜燒強運套餐」，特別將壽喜燒與象徵幸福與財富的「招財貓」俏皮結合，吃鍋還能同時體驗流體招財貓創作。

「Extension 1 by 橘色」期間限定手作流體招財貓體驗

這次套餐已「吃下好事・流下好運・招來幸福」為主題，靈感取自日本歷史記載中「慶祝好事發生時享用壽喜燒」的文化習俗，將壽喜燒帶來的祝福與喜悅延伸至現代餐桌，也首度將日本招財貓融入其中，以品牌主色調橘色打造專屬「開運橘貓」，延伸金色、黃色與赭色，透過流體藝術創作的形式，可以在餐後現場體驗。

「好事發生 壽喜燒強運套餐」亮點菜色：熊本A5和牛三享拼盤

拼盤組合也是品牌首次期間限定推出，嚴選熊本縣的頂級和牛品種「和王」，以肋眼、霜降、牛小排三種精華部位組成「熊本A5和牛三享拼盤」，每口和牛片切皆完整吸附壽喜燒中醇厚的醬汁，以及洋蔥爆炒後的獨有香氣，每一口都是幸福享受。

「好事發生 壽喜燒強運套餐」亮點菜色：月見醬燒飯

飯控難以抗拒的「月見醬燒飯」，以壽喜燒醬汁煎煮粉嫩的和牛片切，配上新鮮海膽、魚子醬與生蛋黃點綴，光視覺就讓人胃口大開。

「好事發生 壽喜燒強運套餐」亮點菜色：龍蝦佐芥籽沙拉醬

前菜的「龍蝦佐芥籽沙拉醬」，以主廚特調酸爽的芥籽醬清爽解膩，襯托活體龍蝦鮮甜口味。

「好事發生 壽喜燒強運套餐」亮點菜色：比目魚菲力味噌湯

湯品部分呈現「比目魚菲力味噌湯」，精選富含油脂的比目魚菲力，口感軟嫩細緻的魚肉，為味噌湯帶來意想不到的鮮味。

Extension 1 by 橘色【好事發生 壽喜燒強運套餐】

販售日期：11／6（四）－11／16（日）

套餐售價：2,800元（另含10%服務費）

套餐內容：

｜食事｜熊本A5和牛三享（肋眼、牛小排、霜降）

｜前菜｜龍蝦佐芥籽沙拉醬

｜湯品｜比目魚菲力味噌湯

｜副餐｜月見醬燒飯

｜蔬食｜野蔬菜盤

｜甜點｜杏仁豆腐、焦糖布丁、當日甜品（擇一）

地點：臺北市內湖區瑞光路631號1樓

訂位專線：02-2657-1237

