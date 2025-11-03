fb ig video search mobile ETtoday

貴婦愛用「龍血萃取」緊緻抗老！搭配科研胜肽更有感

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著年齡增長，肌膚中的膠原蛋白與彈力纖維逐漸流失，細紋、鬆弛與暗沉問題接踵而來，養成良好的抗老習慣，如規律作息、均衡飲食、保濕防曬與正確保養步驟，能有效延緩老化、維持肌膚的緊緻與光澤，讓時光在臉上留下優雅痕跡。

＃東森自然美瑞昇 龍血胜肽超導精萃

東森自然美,瑞昇,SkinCeuticals,修麗可,StriVectin,皺效奇蹟,抗老,逆齡,護膚,美妝,。（圖／品牌提供）

才剛剛獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳產品類獎項」的龍血胜肽超導精萃，專為高端護膚族群所設計，透過龍血樹脂萃取、三胜肽、六胜肽、寡肽、乙醯化玻尿酸、海藻玻尿酸等多種高效活性精華，幫助肌膚底靠老化，緊緻拉提，同時賦予滋養潤澤的效果。

＃SkinCeuticals修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜

東森自然美,瑞昇,SkinCeuticals,修麗可,StriVectin,皺效奇蹟,抗老,逆齡,護膚,美妝,。（圖／品牌提供）

以醫美護膚打造高效養護的修麗可講求有感成分，打造出A.G.E.活膚緊緻霜，選用最新一代18%普拉斯鏈，能夠強化膠原蛋白減少紋路，同時搭載4.25%莓果類黃酮、0.1%甘草次酸，改善肌膚抗糖化，全方位細緻亮白，散發自然光透的澎彈膚況。

＃StriVectin皺效奇蹟 繃繃3D激光立提精華

東森自然美,瑞昇,SkinCeuticals,修麗可,StriVectin,皺效奇蹟,抗老,逆齡,護膚,美妝,。（圖／品牌提供）

專門針對肌膚老化問題所誕生的皺效奇蹟一直聚焦在逆齡議題，2025年為其緊緻繃繃系列再增添全新單品「繃繃3D激光立提精華」，選用紅海藻與黑蕨萃取、四胜肽、綠原酸等成分，由裡到外建立起堅固的支撐網架，讓肌膚可以更加飽滿光潤，重現嬰兒般的細緻輪廓。

關鍵字：

東森自然美, 瑞昇, SkinCeuticals, 修麗可, StriVectin, 皺效奇蹟, 抗老, 逆齡, 護膚, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿 6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝 《許我耀眼》趙露思焦糖深棕髮色超顯白！同款染髮推薦　不怕布丁頭 鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面