貴婦愛用「龍血萃取」緊緻抗老！搭配科研胜肽更有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著年齡增長，肌膚中的膠原蛋白與彈力纖維逐漸流失，細紋、鬆弛與暗沉問題接踵而來，養成良好的抗老習慣，如規律作息、均衡飲食、保濕防曬與正確保養步驟，能有效延緩老化、維持肌膚的緊緻與光澤，讓時光在臉上留下優雅痕跡。

＃東森自然美瑞昇 龍血胜肽超導精萃

才剛剛獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳產品類獎項」的龍血胜肽超導精萃，專為高端護膚族群所設計，透過龍血樹脂萃取、三胜肽、六胜肽、寡肽、乙醯化玻尿酸、海藻玻尿酸等多種高效活性精華，幫助肌膚底靠老化，緊緻拉提，同時賦予滋養潤澤的效果。

＃SkinCeuticals修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜

以醫美護膚打造高效養護的修麗可講求有感成分，打造出A.G.E.活膚緊緻霜，選用最新一代18%普拉斯鏈，能夠強化膠原蛋白減少紋路，同時搭載4.25%莓果類黃酮、0.1%甘草次酸，改善肌膚抗糖化，全方位細緻亮白，散發自然光透的澎彈膚況。

＃StriVectin皺效奇蹟 繃繃3D激光立提精華

專門針對肌膚老化問題所誕生的皺效奇蹟一直聚焦在逆齡議題，2025年為其緊緻繃繃系列再增添全新單品「繃繃3D激光立提精華」，選用紅海藻與黑蕨萃取、四胜肽、綠原酸等成分，由裡到外建立起堅固的支撐網架，讓肌膚可以更加飽滿光潤，重現嬰兒般的細緻輪廓。