GD開唱就是伸展台！「女裝混搭」流蘇夾克、水鑽西裝帥炸了

記者鮑璿安／綜合報導

G-Dragon（GD、權志龍）於週末連兩日登上台北大巨蛋，舉辦《Übermensch》返場安場演唱會，時尚王者的回歸不僅讓全場陷入狂熱，他的造型更是矚目看點之一，像是前衛演繹「女裝男穿」的流蘇外套、閃亮雙排扣西裝，都讓人沉浸在時髦宇宙之中。





▲GD 全新造型來自 Dries Van Noten 2025 秋冬女裝系列 。（圖／讀者提供）





▲Dries Van Noten 2025 秋冬女裝系列 。（圖／品牌官網）

此次全新造型來自 Dries Van Noten 2025 秋冬女裝系列，GD 身穿拼貼流蘇夾克搭配丹寧褲，以異材質拼接、解構布料與流動剪裁營造層次，展現他一貫的高街藝術風格，其實這件外套原為女裝單品，GD 透過男孩式層疊與街頭態度重新詮釋，完美展現中性時尚的無界魅力。





▲GD 穿上 Amiri 閃亮雙排扣西裝搭配 Ruslan Baginskiy 水鑽軍帽 。（圖／讀者提供）

第二套造型則轉為極致華麗風，他穿上 Amiri 閃亮雙排扣西裝搭配 Ruslan Baginskiy 水鑽軍帽，散發貴族氣勢，閃耀布料在聚光燈下如銀河閃爍，結合品牌擅長的搖滾輪廓，沉穩中帶著華麗。而胸前的胸花與紅色口袋巾成為點睛細節，平衡了整體銀灰色調，讓人看了意猶未盡。