Nespresso 2025耶誕倒數月曆走奇幻風　連續24天驚喜你的咖啡日常





▲Nespresso 2025耶誕倒數日曆開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末節慶氣氛升溫，Nespresso每年固定推出的耶誕倒數日曆，今年以「Magic in the Making｜醞釀幻境・品味臻獻」為主題，攜手肯亞藝術家Thandiwe Muriu，以「咖啡花」為靈感創作六款繽紛印花圖騰，將喝咖啡的日常儀式延伸成24天的節慶體驗。

在這個資訊繁雜的生活裡，我們太需要藝術來吸引我們的目光，Thandiwe Muriu以重複且魔幻的線條，讓使用者在開啟咖啡香味前，先沉澱在炫目的視覺裡，像是每日一早的小療癒，每款倒數月曆內含24顆膠囊，並集結三款節慶限定風味，包括甜杏仁洛神花、肉桂羅望子與節慶黑咖啡。每一格設計如同迷你策展，從開箱到沖煮都讓節日氛圍逐日醞釀。月曆最後一天還藏有品牌準備的驚喜禮物，呼應年終收束的儀式感。

業者表示，購買節慶倒數月曆可再獲得「100%中獎率耶誕驚喜卡」乙張，獎項包含價值萬元的咖啡機、奶泡機、隨行杯、咖啡膠囊與抵用金等，讓每日開箱不只品味咖啡，也多了一份期待感，Original系列售價1,780元，Vertuo系列售價1,980元。

Nespresso今年節慶限定風味以冬日香氣為靈感，結合不同產區阿拉比卡豆調製出三種風格， 「甜杏仁與洛神花風味咖啡」以巴西與哥倫比亞豆為基底，中焙帶出穀麥香氣與柔和果酸；「肉桂與羅望子風味咖啡」融合辛香與糖漬果韻，適合搭配雙份卡布奇諾或加上蜂蜜與肉桂粉增添節慶氣息；「節慶黑咖啡」則選用非洲豆種，展現焦糖與木質調的層次風味，無論純飲或加入牛奶都能呈現圓潤口感。

三款風味膠囊單條售價為Original系列290元、Vertuo系列350至400元，並同步推出「冬季限量節慶咖啡組合」，Original系列100顆裝售價2,380元、Vertuo系列60顆裝售價2,090元。即日起購買100顆膠囊，可獲贈價值520元的限量「75%可可碎黑巧克力」。

星巴克宣布將自11／5起推出「Invite Joy」耶誕系列，以經典太妃核果風味飲品與限定包裝甜點、禮盒迎接冬日。包括太妃核果風味那堤、冷萃及氮氣冷萃咖啡回歸，以及全新登場的「爆米花歡聚倒數日曆」與「金幣牛奶巧克力盒」等禮品，將咖啡香氣與節慶氛圍一次包辦。

節慶倒數的喜悅也打動星巴克，首度登場的「爆米花歡聚倒數日曆」，內有6款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，以12天驚喜組合設計，天天都能吃甜甜，售價390元；「金幣牛奶巧克力盒」與「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」則以節慶紅金設計吸睛，隨手一放就有節慶氛圍，售價分別為250元與420元。

同場登場的耶誕限定杯款與聯名商品，也為今年系列增添亮點。星巴克攜手STANLEY推出香檳金與夢幻紫兩色不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,750元，展現低調金屬光澤。另推出「薑餅人」與「緞帶」等主題馬克杯、冷水杯系列，營造冬季節慶氛圍。