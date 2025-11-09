石頭科技雙11優惠倒數　自清掃拖機器人現省1.6萬

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

雙11購物節進入最後階段，智慧清潔品牌石頭科技（Roborock）針對雙11起推出全系列家電限時特價，掃拖機器人、洗地機、吸塵器及洗衣機最低下殺2.3折，部分熱銷旗艦款現省近3萬元優惠，新品可即時清潔的掃拖機器人，現在買直接現省1.6萬元，想把握記得在最後優惠周末入手。

▲石頭科技雙11優惠，最新款拖掃機器人現省1.6萬元。（圖／品牌提供）

▲石頭科技雙11優惠，最新款拖掃機器人Qrevo Curv 2 Flow現省1.6萬元。（圖／品牌提供）

石頭科技雙11檔期以最新推出的Qrevo Curv 2 Flow滾筒活水掃拖機器人打頭陣，主打「以淨拖淨」設計，採加壓滾筒貼地清潔，搭配活水即時清洗拖布系統，號稱有效去除咖啡、醬油等頑固污漬，拖布可自動伸縮深入牆角與家具底部，特別適合有寵物或孩童的家庭。原價59,999元，雙11限時特價22,888元，約38折。

▲H60 Hub Pro吸塵器實現一放上就自動集塵，雙11期間最低只要12,888元即可入手。

▲H60 Hub Pro吸塵器實現一放上就自動集塵，雙11期間最低只要12,888元即可入手。

另一款F25 Ultra蒸氣熱水雙效洗地機，則結合高溫蒸氣與熱水洗地功能，可分解油污並協助去除塵蟎與細菌，機身可平躺，搭配鯊齒零纏繞滾刷設計，強調可吸、拖、洗、烘一次完成。原價39,900元，特價17,911元，並加贈限量滾刷與掛燙機。H60 Hub Pro吸塵器以170AW吸力與自動集塵功能主打免倒垃圾設計，原價28,990元，優惠價12,888元，現省16,102元。

▲F25 Ultra蒸氣熱水雙效洗地機；M1 Pure迷你AI滾筒洗衣機。

▲F25 Ultra蒸氣熱水雙效洗地機；M1 Pure迷你AI滾筒洗衣機。

針對空間有限或租屋族，旗下M1 Pure迷你洗脫烘AI滾筒洗衣機，主打遠端控制與智慧洗劑管理，原價19,800元，限時價11,980元，現省7,820元。品牌官方商城則針對手持吸塵與洗地系列推出限定折扣，11／8至11／12期間購買掃地機與洗衣機全品項，最高可享共11％點數回饋，指定日期還加碼LINE POINTS回饋11％。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機以CP值搶市，特價萬元有找。（圖／品牌提供）

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機以CP值搶市，特價萬元有找。（圖／品牌提供）

年底清潔家電市場競爭升溫，DIKE推出特價萬元有找S2高效自清潔洗地機，主打吸、拖、洗三合一與70度C自清潔烘乾，以及特價萬元以內就能入手的親民價。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

DIKE S2洗地機訴求一次完成地板清潔，機身內建17,000Pa吸力與每分鐘450次高頻滾刷，搭配雙刮刀與下壓力道，可在吸除灰塵同時拖拭地面。使用後可一鍵啟動深層管道沖洗模式，讓管道與滾刷同步清潔，底座更整合70°C熱水洗滾刷與70°C熱風烘乾機制，減少手動拆洗時間。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

機身設計採低重心水箱結構與自動牽引輔助，讓3.9公斤機身操作時，可達到僅約900公克的輕盈手感，支援90度轉向與180度躺平設計，方便清理家具底部。續航時間最長40分鐘，售價10,500元，11月底前官網特價8,490元。

同場加映：Nespresso咖啡機雙11優惠
Nespresso即日起至11／13，也推多款咖啡機同步優惠，售價2,990元起，購買指定機型再贈隨行杯乙個。主力系列包括輕巧Essenza Mini、金屬質感Pixie、一鍵製奶泡的Lattissima與採離心萃取技術的Vertuo系列，滿足不同族群的咖啡習慣。

▲石頭科技雙11優惠，最新款拖掃機器人現省1.6萬元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

石頭科技, 雙11優惠, 掃拖機器人, 洗地機, 吸塵器, 洗衣機, Qrevo Curv 2 Flow, F25 Ultra, H60 Hub Pro

