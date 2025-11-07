沒有玻璃鞋穿沒關係　Maison Margiela限量版Tabi破碎鏡面刺繡鞋必須跟上

fb ig video search mobile ETtoday

▲Tabi破碎鏡面刺繡鞋款是由工匠手工縫製超過8,000顆的玻璃珠、亮片與金屬飾片裝飾而成。（BREEZE COUTURE提供）

圖文／鏡週刊

雖然我們不是灰姑娘，無法穿上玻璃鞋，但是有一雙Maison Margiela限量版Tabi Broken Mirror Embroidery（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）絕對是有機會的！這款由工匠手工打造、全球限量25雙的鞋款，屬於Tabi Collector典藏系列首作，完全就是值得收藏的奢華臻品！

▲Tabi破碎鏡面刺繡鞋款全球限量25雙。（BREEZE COUTURE提供）

創立於1988年巴黎的Maison Margiela，Tabi已可以算是品牌最具辨識度的符號之一了；每雙靴履皆由11位資深工匠以無法被工業化複製的手工技藝所打造，而Tabi Collector典藏系列則是每年推出、以創新工藝與材質探索為核心，向品牌標誌性的Tabi設計致敬的作品。

▲身為Tabi Collector典藏系列首發之作，Tabi破碎鏡面刺繡鞋款是向Maison Margiela標誌性的Tabi致敬作品。（BREEZE COUTURE提供）

典藏系列首作所推出的，是名為「Tabi Broken Mirror Embroidery」（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）的限量版：以超過8,000顆的玻璃珠、亮片與金屬飾片裝飾而成。金屬飾片以雷射切割成深淺不一的碎片，呈現出歲月洗禮後，破鏡般的裂紋質感；邊緣綻現的色澤漸層，則再現鏡面隨著時間氧化的自然痕跡。透明玻璃珠錯落交織於刺繡間，豐富了層次與立體感。

Tabi破碎鏡面刺繡鞋款全球限量25雙，已於指定精品店陳列展出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

