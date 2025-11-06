fb ig video search mobile ETtoday

金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火　私服穿搭從約會到上班全搞定

連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定

▲金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火。（圖／金世正IG，下同）

圖文／CTWANT

韓劇圈即將迎來一波浪漫奇幻旋風，由金世正與姜泰伍主演的《月亮在江邊流淌》即將登場！光看劇情就夠勾人，王世子與女包袱商靈魂互換，一場錯置命運的愛戀，絕對是年底必追神劇預備軍。

▲金世正與姜泰伍主演的《月亮在江邊流淌》即將開播。（圖／friDay影音提供）

戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。

金世正穿搭：襯衫＋西裝褲

金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍色領口綁帶襯衫，柔和的色調讓她看起來氣質溫柔、皮膚更顯亮白；下身搭配黑色高腰設計感西裝褲，不僅拉長比例，更瞬間多了幾分幹練感，OL必抄同款。

金世正穿搭：和服式外套＋格紋百褶裙

另一套灰色系造型則展現金世正的文藝一面，灰色印花和服式外套疊穿灰格紋百褶裙，搭配同色系休閒鞋，整體看起來像是從日系雜誌走出來的鄰家女孩。層次分明卻不花俏，灰階穿搭也能柔中帶酷，野餐、旅遊、逛街都無違和。

金世正穿搭：灰米色外套＋印花洋裝

這套灰米色系外套配印花洋裝的組合，則是金世正的約會首選！腰間繫帶subtly收出曲線，讓優雅中帶點小心機；印花裙擺輕盈飄逸，舉手投足間盡是浪漫氛圍。

金世正穿搭：黃色風衣＋墨綠色包包

秋冬想玩點色彩，金世正會用亮色單品製造焦點。像那件陽光黃色風衣，外搭一顆墨綠色Longchamp包包，明亮又不突兀，將法式休閒感拿捏得剛剛好。黃色與墨綠的撞色搭配讓人眼前一亮，是初秋街頭的最佳亮點穿搭！

金世正穿搭：黑色洋裝＋奢華皮草

最後一套全黑造型則是金世正的「派對女王模式」，黑色洋裝搭配黑白皮草外套，散發氣勢又不失女人味。手上的 Longchamp Le Roseau包款以簡約線條呼應整體造型，精緻卻不張揚，完美詮釋霸氣時尚態度。

