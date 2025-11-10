fb ig video search mobile ETtoday

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！

▲韓系小臉妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

滑韓妞IG時，總會發現她們臉的比例總是恰到好處：蘋果肌澎澎的、輪廓乾淨但不尖銳，頭髮微微蓬鬆、看起來清爽又立體。其實這不是天生骨相有多無敵，而是掌握兩件事：光影修容與髮根支撐！透過提亮堆出立體感，再靠蓬鬆髮根撐起整體比例，臉就會自然”收一階”，不用辛苦調角度也耐拍。

Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構

韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有自然挺與澎潤感。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打亮則可把眼下與T字提亮，線條變緊、臉看起來更元氣。

韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！

▲I’M MEME我愛小臉修容打亮棒3.3g／435元。（圖／品牌提供）

尤其這次新推出的#003榛果奶糖是非常亞洲臉友善的新色，柔和奶咖陰影搭玫瑰膚金亮度，黃皮、粉皮都能自然提亮不顯灰，整體效果就是乾淨＋清柔＋有骨感。

韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！

▲新色#003和台灣女生暖中帶冷調的膚色非常Match！（圖／品牌提供）

如果想讓妝感更精緻、提亮層次再細膩一些，也另外推薦A.M Fairyland的澎澎秘光小臉盤！它的光澤比較偏柔霧奶光，特別適合放在眼下、顴骨和眉骨，會有一種皮膚自帶膨潤濾鏡的效果，呈現韓系奶光肌感的日常妝。

韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！

▲A.M Fairyland澎澎秘光小臉盤／1,180元。（圖／品牌提供）

Step 2：髮根蓬鬆＝小臉效果放大鍵，臉型更緊緻、氣質更清爽

臉部立體度打造好後，髮根蓬度就是小臉效果的放大鍵！韓妞的蓬根技巧並不是靠厚層定型，而是讓髮絲本身有彈性、能站起來，尤其對細軟髮來說，一出油或遇濕氣，頭頂就會塌、臉型比例也立刻變寬？這時候basiik的結構式蓬鬆柔韌系列就很適合妳！它加入白花蝴蝶蘭植萃與結構補強科技，洗髮精以胺基酸＋Zinc PCA淨化與調理頭皮，吹乾後髮根輕盈清爽、油光感也延後；潤髮乳則是輕盈路線，透過荷荷芭油和小分子水解小麥蛋白維持頭皮油水平衡、讓髮絲更有彈性，細軟髮用也不怕會黏膩，整體呈現的蓬度是看起來天生髮量偏多的那種，頭型圓弧、髮束有方向，臉線就跟著更俐落、視覺更提氣。

韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！

▲basiik品牌創辦人Kevin老師，看到自己的媽媽深受細軟髮扁塌的困擾影響，花長時間研究與測試，才終於與實驗室團隊研發出此款可真正解決細軟髮髮根無力現象的「結構式蓬韌系列」。（圖／品牌提供）

獨家／粿粿落腳《全明星》好友胡釋安同棟住所　王子四月慶生會仍見席惟倫身影
黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因
小臉妝, 韓系妝, 修容, 蓬鬆髮

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

