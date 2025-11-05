Stray Kids方燦推新單曲FENDI造型帥炸！BV與男神Jacob Elordi打造夢幻影像

記者鮑璿安／綜合報導

時尚品牌與名人的跨界合作猶如「藝術實驗室」，發揮出一加一大於二的效果，近日FENDI攜手 Stray Kids 隊長方燦一起出新歌；而Bottega Veneta 則邀請傳奇攝影師 Duane Michals 和男神演員 Jacob Elordi 一起拍了一場「夢」，當音樂、影像、時尚全混在一起，證明高奢品牌不只賣衣服，還會講故事玩創意。





▲方燦這次不只是代言人，而是整首歌〈Roman Empire〉的詞曲、製作一手包辦，歌曲用音樂重新詮釋 FENDI 的經典符號 。（圖／品牌提供）



方燦這次不只是代言人，而是整首歌〈Roman Empire〉的詞曲、製作一手包辦，MV 更在 FENDI 羅馬總部進行拍攝，那棟充滿幾何美感的「意大利文化宮」拍攝，古典拱門和他摩登的造型相互碰撞，畫面超有電影感。歌曲用音樂重新詮釋 FENDI 的經典符號：Peekaboo 手袋與「F」標誌成為旋律裡的節奏語彙，既優雅又有力量。方燦穿上 FENDI 秋冬系列的豹紋大衣與金屬飾鏈，鏡頭下的他氣場全開，意外地摩登又有深度。





▲《What Are Dreams》延伸品牌對藝術敘事的探索，由攝影師兼導演 Duane Michals 與品牌大使 Jacob Elordi 共同創作 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 在創意總監 Louise Trotter 上任後，積極營造豐富視野，此次便以《What Are Dreams》延伸品牌對藝術敘事的探索。由攝影師兼導演 Duane Michals 與品牌大使 Jacob Elordi 共同創作，系列在 Michals 位於紐約的寓所取景，以黑白影像拍攝，呈現一種詩意而超現實的氛圍。作品以夢境為主題，描繪潛意識與現實交疊的時刻：飄動的窗簾、靜止的羽毛與錯置的鏡像，構築出如夢似幻的空間秩序。短片中，Elordi 朗讀 Michals 的詩作〈What Are Dreams〉，文字與影像交錯，形成一場關於創造與幻想的對話。這也是 Bottega Veneta 對藝術跨界長期承諾的延伸，品牌自 1980 年代便與 Michals 合作，如今再度攜手，象徵品牌在傳統與當代之間的平衡。