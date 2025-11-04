超級業務必學的成功技巧！5個面向了解客戶裁決關鍵

文／高橋浩一 圖／大是文化、達志示意圖

別問原因，問他做決定的瞬間

案子未能成交，業務自然希望能從中反省、學習，才能在下一次做出正確的判斷。但是，如果業務員無法得知客戶拒絕的真正原因，不僅無從改善，還可能朝錯誤的方向改進。

為了避免這種情形，就算已經知道不會成交，也要在交流的過程中，想盡辦法找出真相，深入了解客戶的期望。因此，我建議在勝負未定的專案結案時，詢問客戶何時做出決定。

如同先前所說，客戶面對業務員時往往不會說出真心話。再加上，人們描述原因的方式通常很主觀，所以我建議改問做出決定的瞬間。

根據業務開發的難度，我將交易分為無痛成交、勝負未定及無緣成交。由於無痛成交與無緣成交大都在業務行動前就已有結果，即使分析，原因往往與商品開發或行銷策略等因素有關。

至於勝負未定的專案，客戶通常需要多方評估，若最後沒能成交，其中必然存在可以避免的疏失，以及值得學習的地方。

所以，業務員最應該重視曾有機會卻失敗收場的案子。這不僅適用於比價後輸給競爭對手，也包括決定暫緩執行（只有一家公司提案，但最後認為時機不對）和內部生產（原本要外包，最後打算自行處理）等情況。

此時，可以參考第三章介紹的開場白提問技巧，例如：「想必您有許多考量，但希望能請教您，我們是在哪個時間點失去合作機會？」或「如果您對我們的服務有不滿的地方，能否在不造成您困擾的情況下與我們分享？」

只要客戶願意提供線索，業務員就能拼湊出失敗的真正原因。儘管可能有些刺耳，但這些都是幫助你成長的寶貴建議。

拆解失敗瞬間的隱藏意義

接下來，本書將分析詢問決定性時刻時，客戶可能給出的回答及其背後代表的意義：

．當客戶聽完提案時

這表示提案中有足以影響成敗的關鍵。此時應進一步詢問，是哪一部分或哪個訊息影響對方的決策。

．收到競爭廠商提案時

這表示對手的提案內容存在影響成敗的關鍵。此時應進一步詢問，有哪些值得學習或加強的要素。

．因為主管的某句話而決定

此時應該了解這位主管說了什麼，因為這句話往往反映一家公司的內部評估標準，可以作為下次提案時的參考資訊。

．因為內部會議中某人的發言而決定

此時應確認該會議中有哪些人參與、是否有先前未掌握的關鍵人物。這些對專案有相當影響力的人，未來提案時都必須重點關注。

．負責人檢視資料時

此時應該詢問是哪些提案內容影響了決策，並在未來提案時針對這些地方改進。

倘若直接詢問為什麼失敗，客戶可能不會給出真正的答案；但如果改問失去案子的一刻，即便客戶只願意透露一點線索，也是極具價值的寶貴情報。

在提案階段，許多客戶都會用各式各樣的理由，不願意對業務員吐露心聲。但是，結案時往往是客戶最容易說出真實想法的時機。

因此，業務應該把握這個關鍵時刻提問，藉此理解對方評估性價比的標準，為下一次的業務開發做準備。

