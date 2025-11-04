fb ig video search mobile ETtoday

好萊塢名人紅毯前的秘密是它！不是大集團出身　為何能5度成為全球最佳護膚

Natura Bissé,台北文華東方酒店,The Spa,Beautyblender,BLAH BLAH BAR,美妝,聯名,跨界,下午茶,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不是從保養集團中誕生的Natura Bissé自1979年在西班牙巴賽隆納創立，至今始終堅持由自家研發實驗室操刀，以創新優質的科研成分、重視質感體驗的細節，在全球60多個國家廣受推崇，連各界明星名媛都是愛用者，奧斯卡頒獎典禮指定御用，更是好萊塢明星紅毯前必備的耀眼關鍵，更是5度獲得「全球最佳SPA品牌」World's Best Spa Brand，並成為「福布斯旅遊指南」（Forbes Travel Guide）唯一官方指定護膚品牌。

圖／品牌提供

不只是榮獲各大獎項的肯定，其鑽石極緻賦活系列更是歷經25周年，攜手台北文華東方青隅打造「極緻饗宴」聯名下午茶，透過西點主廚的巧思與創意，將品牌標誌性的薰衣草香氣、奇亞籽成分等，製作成可口繽紛的下午茶點心，透過美味的糕點從內在讓人散發美麗光采，就如同Natura Bissé重視護膚儀式的每個細節，都是為了帶給人們更好幸福的生活。

極緻饗宴聯名下午茶僅為Natura Bissé與台北文華東方酒店合作序幕，接下來也預計在今年進入The Spa芳療中心，推出Holistic Skincare by Natura Bissé的系列護膚療程，延續西班牙頂級成分養護，搭配科學化療癒手技，能夠為每位旅人帶來更加奢華的放鬆體驗。

美妝工具Beautyblender在11月也攜手DIY調酒吧BLAH BLAH BAR，推出限量的「酷愛派對－調酒儲值卡回饋活動」，即日起至11月30日，只要購買Beautyblender酷愛系列美妝蛋，單筆消費滿1500元，即可獲得BLAH BLAH Bar NT$300調酒儲值卡（限量100名，贈完為止）。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

