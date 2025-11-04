2025時尚奧斯卡CFDA得獎名單！A＄AP Rocky穿香奈兒領獎、最佳女裝設計師揭曉

記者鮑璿安／綜合報導

有時尚奧斯卡之稱的美國時裝設計師協會獎（CFDA Fashion Awards）今4日在紐約美國自然歷史博物館登場，今年由Teyana Taylor 擔任主持人，為這場年度時尚盛會揭開序幕。今年看點在於Ralph Lauren拿下最佳女裝設計師，而A$AP Rocky則奪得2025年度時尚偶像，以下為大家整理出得獎名單，以及今年的流行指標。





▲Ralph Lauren拿下最佳女裝設計師 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Ralph Lauren絕對是實至名歸的得主！他是美國時尚界最具代表性、也最具傳奇色彩的設計師之一，以一個標誌性的馬球商標，將「美式奢華」變成全球認知的時尚語言。品牌誕生於 1967 年，從一條男士領帶起家，逐步發展成跨越男女裝、童裝、家居與香氛等全方位生活品牌，如今已是美式風格與精緻生活品味的象徵。而年度配件設計師獎得主來自The Row的幕後推手Ashley與Mary-Kate Olsen，也證明了靜奢風的持續流行。





▲A$AP Rocky是當代最具代表性的饒舌歌手、製作人與時尚偶像之一，也身兼Ray-Ban雷朋品牌首位創意總監 。（圖／品牌提供）

A$AP Rocky是當代最具代表性的饒舌歌手、製作人與時尚偶像之一，也身兼Ray-Ban雷朋品牌首位創意總監，此次身穿香奈兒套裝，與蕾哈娜Rihanna一同現身CFDA 時尚大獎紅毯，可以說是話題焦點，順利將2025年度時尚偶像大獎帶回家。而年度男裝設計師大獎則由Thom Browne奪得，日前卸下Versace創意總監的Donatella Versace更榮獲積極改變獎。

【CFDA 2025 時尚大獎得獎名單】

美國年度女裝設計師獎：Ralph Lauren

美國年度男裝設計師獎：Thom Browne

美國年度配件設計師獎：Ashley Olsen & Mary-Kate Olsen for The Row

Google 購物美國年度新銳設計師獎：Ashlyn Park for Ashlyn

時尚偶像獎：A$AP Rocky

媒體獎（Eugenia Sheppard 榮譽）：Sara Moonves

積極改變獎（Positive Change Award）：Donatella Versace

創始人獎（Eleanor Lambert 榮譽）：Cynthia Rowley

亞馬遜時尚創新獎：Jerry Lorenzo for Fear of God

理事會特別致敬獎（Isabel Toledo 榮譽）：Andre Walker

國際設計師獎：Pieter Mulier for Alaïa

終身成就獎（Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award）：Ralph Rucci