雙11開跑！Nike官網直逼7折千件商品降價、adidas熱銷鞋款2雙3111元

記者鮑璿安／綜合報導

一年一度的雙11購物節即將到來，不少品牌提前預熱給消費者滿滿的折扣，像是Nike在官網帶來特惠活動，多達2千件商品參與折扣，而且輸入折扣碼還有額外9折優惠，相當於折上折！而adidas「1111狂歡祭」帶來超夯鞋款T-TOE指定系列2件 3,111元 ，自 11 月 1 日至 11 月 12日推出年度最強優惠，一定要跟上。

▲Nike 在官網舉辦雙11特惠活動，活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。（圖／翻攝自官網）

Nike 在官網舉辦雙11特惠活動，活動時間為當地時間自 2025年11月03日 00:00 起至 2025年11月11日 晚上23:59。只要購買 2 件或更多列在 此特賣網面上的產品，訂單即可享有額外 9 折優惠，在結帳時輸入促銷代碼 LEVELUP 即可。這次涵蓋新品上架的鞋履、上衣帽T或是運動內衣等單品，可以說是應有盡有，也很適合大家挑選換季運動裝備。舉例鞋款Nike Terra Manta從原價NT$2,900降價至NT$2,465，繼續輸入折扣碼之後則會來到NT$2,219，最後入手價就相當於76折左右。

▲adidas「1111狂歡祭」11月1日至11月12日於adidas官網及APP購買2件商品即享72折、3件則享66折。（圖／翻攝自官網）

adidas「1111狂歡祭」11月1日至11月12日於adidas官網及APP購買2件商品即享72折、3件則享66折，使用APP結帳單筆消費滿3,600元現折360元。adidas 更加碼推出不同專區活動，備受潮流玩家喜愛的adidas Originals T-TOE 系列指定鞋款，將首度參加2件3,111元活動，SAMBA、GAZELLE、HANDBALL精選鞋款通通納入優惠範圍。也有多款潮流休閒鞋款打造「1件就折」優惠專區，最低1,111 元就能帶走心儀鞋款。

Nike, adidas, 雙11, 折扣, 購物

