「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

>

星座,占卜,個性,。（圖／tvn_drama IG）

▲「擇偶不看外表」星座Top 3。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在這個顏值至上的時代，還有誰真心相信「內在比外表重要」？答案是有的，而且他們往往是那群愛得最真、最深的人。其中有三個星座在感情裡幾乎不以貌取人，他們談戀愛的前提不是對方有多好看，而是能不能聊、能不能懂、能不能讓他有共鳴。對他們來說，外表可能是一時的吸引，但靈魂契合才是決定能否走得長遠的關鍵。

第一名：雙魚座

雙魚座天生浪漫，愛情對他們來說是一場靈魂的共振，而非視覺的評比。他們看重的是對方散發的氣質與情緒連結，只要「感覺對了」，長相高低完全不是問題。雙魚能在平凡的人身上看到獨特的溫度，甚至會因對方的善良、真誠而陷得更深。這個星座的愛帶有理想化成分，他們渴望一段心靈共鳴的關係，而不是只停留在外表的迷戀。

第二名：處女座

處女座的人理性、挑剔，但他們挑的往往不是外表，而是「腦袋」。他們最欣賞有思考深度、能對話的人，外型反而排在最後。若對方能在談話中展現見解、邏輯與態度，處女座會比看見俊俏臉龐更心動。雖然他們表面冷靜，但內心其實極渴望精神層面的理解。他們相信「外在會老，唯有思想不滅」，因此寧願選一個能共同成長的靈魂伴侶，也不願追逐一時的顏值誘惑。

第三名：射手座

射手座戀愛從來不靠「看臉」決定對象。對他們而言，戀愛的關鍵在於合不合拍與能不能一起開心。他們看重的是對方的開放心態、幽默感與生活熱度。只要能一起冒險、一起瘋，射手就會心動。反之，就算對方外表再完美、條件再優秀，若沒有火花，他們也不會多看一眼，射手相信「真實的自己」比任何包裝都重要，因此特別欣賞不做作、敢做自己的靈魂。

星座, 愛情, 心靈契合, 外表, 感情

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

