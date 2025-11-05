開箱／Dyson筆型吸塵器15天實測　毛屑灰塵隨手就解決

▲Dyson筆型吸塵器PencilVac Fluffycones。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

稱霸台灣市場無線吸塵器多年的英國家電品牌Dyson，今年終於正式推出更加輕量的隨手型產品「筆型吸塵器」，機身就像支筆一般細長，讓人感覺幾乎沒有主機的存在，所有的主力機件、集塵盒與電池，全部整合在細如手腕的長型設計裡，我覺得它是Dyson在吸塵器產品中最平易近人的一款-組裝簡單、使用容易，就連家中的5歲小孩都能輕鬆拿著它前進。

在創辦人James Dyson是工程師的背景下，Dyson這品牌總是以「專業」來作為市場利基點，它們在開發Supersonic吹風機產品時，甚至連部分測試的機器都是自己研發的，這種在開發產品時，連同「製作或測試產品」的機器也要一起開發的品牌，除了能明瞭工程師的薪水很難賺之外，也能理解為何他們總是能站在產品開發的浪尖上，在他們發表話題產品之後，你總能看到其他「類似的產品」慢慢出現，而不會出現在他們之前。

英國家電品牌Dyson在9月初全球發表會上，公開這款筆型吸塵器「PencilVac Fluffycones」，當時雖然尚未進入全球市場，但理解Dyson企業風格的人，一定也能推測出這是一款成熟的產品，事實上成品也未讓人失望。

筆型吸塵器延續品牌一向細膩的風格，它的外表相當美觀，筆直圓滑且兼具摩擦力的觸感，我想甚至在用手握住的寬度都有考量進去，這些細節都大大提升在使用上的舒適度，實際吸地時，前後推動滑順輕盈，甚至有種「浮起來」的感覺，小孩也能輕鬆操作。

在打開「PencilVac Fluffycones」盒裝的那一刻，會發現盒內的產品相當簡單，它有4個專用吸頭，一台筆直的機身，以及充電配件，不需要閱讀說明書，就能在5分鐘內組裝完成準備開工，機身上只有兩個按鈕，一個開機鍵、另一個是功能切換鍵，而任何機身資訊都能在機身上的液晶螢幕得知，螢幕會告訴你現在電量能使用幾分鐘、模式是什麼、是否在正常充電等。

身為一個Dyson的資深使用者，我非常肯定「PencilVac Fluffycones」磁吸式充電座的設計，Dyson手持式吸塵器的收納一直苦惱著我，因為他們有非常多樣的吸頭，卻總是沒有一個完整的收納方案，筆型吸塵器的充電座很好組裝，且兼具獨立式收納架功能，擺起來很美，在底座甚至還有收納電線的空間，它可以擺在家中任何你覺得顯眼的位置，你不會覺得它不順眼。

筆型吸塵器的吸力分成3段，包括強力、中、節能，主要的應用在於日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑等，其實這也是日常最常進行的打掃需求，早餐落下的麵包屑、行走時掉落的髮絲、工作桌旁地上的橡皮擦屑等等，需要的是輕巧、隨時可使用來應付頻繁輕度打掃的清潔產品。

而節能模式的清掃真的是非常輕度的，多數的使用仍在中段跟強力需求，或許這會縮短使用時間，但Dyson也提供更換電池（前提是多買一個電池）的解決方式，吸力與傳統的Dyson無線吸塵器的深度清潔相比，當然也不能在同一個等級，但仍可以因應50%以上的日常使用。

筆型吸塵器所附的專用四錐全向吸頭，能夠靈活轉彎、貼近牆角的設計，也提升了更靈活的使用體驗，此外能快速分離長髮的巧思，即便是及腰的長髮也沒有纏繞問題，15天的使用時間裡我從來都沒有蹲下並灰頭土臉的拆解吸頭，只為解決那些纏繞在滾筒上的長髮，非常適合不想去解決頭髮纏繞在吸頭滾輪上的使用者，但建議要避開地上的電線，因為它被吸入吸頭的速度也很快，使用者需要打開吸頭底座才能拉出電線。

最後採用拉推方式清空集塵桶，是另一個優雅的設計，只要輕鬆地拉推，將能將機身的灰塵送進垃圾桶，除了完全不沾手，還像是一場優雅的演出，即便是集塵桶容量不大，這樣輕鬆清空的設計就算多倒幾次，也完全不成問題。

「PencilVac Fluffycones」筆型吸塵器在台已經上市，官方定價為21,900元，這是一個十分Dyson的定價，在一個家中已經有掃拖機器人搭配原來Dyson無線吸塵器的我而言，它仍是個實用補位，讓日常的零星髒污得以被快速、輕鬆地清理，同時維持 Dyson 一貫的設計感與使用體驗，讓打掃成為愉快的小動作，你可能會變得很愛吸地（笑）。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機以CP值搶市，特價萬元有找。（圖／品牌提供）

年底清潔家電市場競爭升溫，DIKE推出特價萬元有找S2高效自清潔洗地機，主打吸、拖、洗三合一與70°C自清潔烘乾；iRobot則針對想全面放手的族群，推出Roomba全自動掃拖系列，整合集塵、洗拖與烘乾基座，搭配周年慶與雙11全系列限時75折起。





DIKE S2洗地機訴求一次完成地板清潔，機身內建17,000Pa吸力與每分鐘450次高頻滾刷，搭配雙刮刀與下壓力道，可在吸除灰塵同時拖拭地面。使用後可一鍵啟動深層管道沖洗模式，讓管道與滾刷同步清潔，底座更整合70度C熱水洗滾刷與70度C熱風烘乾機制，減少手動拆洗時間。

機身設計採低重心水箱結構與自動牽引輔助，讓3.9公斤機身操作時，可達到僅約900公克的輕盈手感，支援90度轉向與180度躺平設計，方便清理家具底部。續航時間最長40分鐘，售價10,500元，11月底前官網特價8,490元。