當高級吵架王的5個重點　全部人都會站在你這邊

▲生肖屬猴的朋友，進入國曆七月，需要特別留意人際互動方面的問題，尤其是在溝通和表達上容易出現「說者無心，聽者有意」的情況。建議在與他人溝通之前，先換位思考，了解對方的立場和感受，再進行溝通。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲吵架是一種較激烈的溝通方式，要如何「有效」需要方法。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

發脾氣是生活中難免會遇到的情緒反應，但如何有效、恰當地表達自己的不滿，才是真正的高情商表現。適時發火不是為了惡言相向，而是為了讓問題得到解決。掌握這些技巧，能讓你在情緒激動的時刻，依然表現得體，說不定還能改善人際關係。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

不對「情緒失控的人」發脾氣
如果對方已經情緒失控，開始胡言亂語、攻擊他人，這時你再多的回應都不會有任何意義。這樣的情況下，不如冷靜退出，避免讓情況變得更糟。和情緒失控的人爭論，只會讓對話偏離主題，無法解決問題，甚至可能引發更多爭執。

先提醒對方「已經踩線」
為了避免突如其來的情緒爆發，事先給對方一個提醒，「我不喜歡這樣被對待」、「這樣說話讓我感到不舒服」，不但能讓對方有機會意識到問題，還讓你的憤怒更加合理。如果對方仍然越界，那麼你的發火就顯得合情合理，站在道德上也更有優勢。

▲▼傾聽,聊天,秘密,溝通。（圖／Unsplash）

語氣保持平靜，大聲就輸了
有道理的人，通常不需要用聲音的高低來壓制對方。保持語氣平和，不僅能讓你在溝通時保持冷靜，也能讓對方更容易聽進去你的話。當你情緒平穩時，思緒也會更清晰，避免陷入無謂的情緒對抗。同時在旁觀者眼中，平靜的你也更有理智，能讓人感覺你是站在正確的一方，而不是情緒失控的一員。

▲▼吵架,溝通,講電話。（圖／取自免費圖庫xframe）

就事論事，不翻舊帳
發脾氣時，最忌諱的就是把過去的問題一一翻出來。高情商的發脾氣應該直擊重點，讓對方清楚知道你現在的訴求是什麼。與其繞圈子抱怨過去，不如直接表達你對眼前問題的看法，並告訴對方你希望他怎麼解決。這樣的溝通方式，不僅能節省彼此的時間，也能讓別人覺得你在就事論事。

▲聊天,溝通,諮商,交談,談事情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

事後反思，必要時不吝道歉
當情緒冷卻後，和對方一起檢討這次爭執的原因，探討如何避免類似情況再次發生。如果你在過程中有說錯或做錯的地方，適時道歉不僅能修復關係，還能讓下次相處時更加融洽。畢竟，真正有效的發脾氣，不是為了贏得一場爭吵，而是為了增進理解和解決問題。

關鍵字：

情緒管理, 溝通技巧, 高EQ, 發脾氣, 衝突解決

