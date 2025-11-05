韓星惠利來台！機場造型穿駝色Max Mara大衣超美　明將現身信義區

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣演員 HYERI 惠利今（ 5 日）現身仁川國際機場，啟程來台灣！她將出席明日Max Mara 微風南山專門店「THE CAMEL, timeless」煥新開幕活動。身為品牌特邀嘉賓的她，以一身 Max Mara 經典駝色造型優雅登場，機場時尚就展現溫柔女人味，也貼心比出愛心相當寵粉。

▲▼ 惠利 。（圖／品牌提供）

▲▼ 惠利 。（圖／品牌提供）

▲▼ 惠利 。（圖／品牌提供）

▲ 惠利身著 Max Mara 優雅現身仁川機場 。（圖／品牌提供）

惠利當日穿上 Max Mara Olimpia Coat 駝色雙排扣長大衣，以品牌標誌性頂級駝毛 zibeline drap 製成，線條俐落、剪裁立體，散發不費力的時尚氣息。她內搭同色系高領針織衫，手拎 Whitney Bag 同樣以駝色皮革打造，營造全身一致的柔和色調層次。腳踩一雙 酒紅色長靴，低調中帶出秋冬季節的溫暖質感，整體造型簡約卻極具氣場，展現 Max Mara 女伶式的優雅態度。

本次活動以「THE CAMEL, timeless」為主題，象徵品牌對經典駝色與永恆優雅的致敬。惠利也特別拍攝了一組以該主題為靈感的形象照，詮釋 Max Mara 女性在繁忙世界中依然從容不迫的姿態。據悉，Max Mara 微風南山專門店將於 11 月 6 日正式揭幕，惠利預計在傍晚5點現身店上，此外還將邀請台灣演員劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤 一同出席，向品牌的精湛工藝與義式美學致敬。

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲▼ 玉澤演 。（圖／品牌提供）

▲日前玉澤演來台穿著Loro Piana Maremma麂皮外套，內搭羊毛真絲混紡高領毛衣，下身則選擇羊毛長褲與麂皮切爾西靴呼應整體風格 。（圖／品牌提供）

最近宣布將在明年春天結婚的玉澤演，是男子偶像組合2PM成員之一，曾演出《灰姑娘的姐姐》、《夢想起飛夢想起飛Dream High》等戲劇累積知名度，在台灣也擁有大批粉絲支持。日前來台他穿著Loro Piana Maremma麂皮外套，內搭羊毛真絲混紡高領毛衣，下身則選擇羊毛長褲與麂皮切爾西靴呼應整體風格。柔和的大地色調貫穿全身造型，透過細膩質感與立體層次的堆疊，完美詮釋品牌義式工藝的細膩與溫潤。

惠利, 台灣

