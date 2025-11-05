fb ig video search mobile ETtoday

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

>

▲▼營養師公開滷味熱量圖鑑 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲挑選滷味以原型食物為主。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減重時會挑選滷味，覺得負擔比較輕，但營養師高敏敏提醒，不同食材的熱量和鈉含量差異很大，想要熱量不破表，必須學會「紅綠燈原則」，點餐前先停看聽，才能吃過癮又不發胖。

滷味挑選紅綠燈原則

▲▼營養師公開滷味熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

吃滷味除了注意熱量以外，鈉含量也別忽略，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，也就是6公克的鹽，營養師高敏敏分享，雖然鈉對人體很重要，像是幫助水分平衡、神經傳導、肌肉收縮放鬆都需要，但是吃太多就會變成負擔，不只容易水腫，還會增加腎臟、心血管疾病及高血壓的風險。

如何判別自己鈉量過高？若你經常水腫、口渴、頭痛，甚至覺得整個人昏沉沉，代表身體在抗議你吃太鹹了。營養師高敏敏也教大家要如何健康吃滷味，準則一次了解！

#選擇原型食物

多選擇蔬菜、肉片，這些無加工的食品，不僅熱量較低，營養價值也較高。

#搭配無糖飲品

滷味本身的熱量就偏高，建議飲料搭配無糖的茶、黑咖啡、豆漿等等，可以減少負擔，也能補充水分，加速代謝鈉離子。

#減少滷汁/沾醬

滷汁已經有大量的鹽巴、砂糖、油等等的調味料，建議吃料就好，不要把湯、滷汁一起喝掉，更不需要再額外添加醬油或香油。

#飯後吃高鉀水果

飯後可以補充高鉀水果，像是香蕉、小番茄、奇異果等等，有利尿排鈉的效果，可加速代謝鈉離子。

關鍵字：

減重, 滷味, 營養師, , 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 雙11開跑！Nike官網直逼7折千件商品降價、adidas熱銷鞋款2雙3111元 原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」　情緒不穩要當心 一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面