營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

▲挑選滷味以原型食物為主。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減重時會挑選滷味，覺得負擔比較輕，但營養師高敏敏提醒，不同食材的熱量和鈉含量差異很大，想要熱量不破表，必須學會「紅綠燈原則」，點餐前先停看聽，才能吃過癮又不發胖。

滷味挑選紅綠燈原則

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

吃滷味除了注意熱量以外，鈉含量也別忽略，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，也就是6公克的鹽，營養師高敏敏分享，雖然鈉對人體很重要，像是幫助水分平衡、神經傳導、肌肉收縮放鬆都需要，但是吃太多就會變成負擔，不只容易水腫，還會增加腎臟、心血管疾病及高血壓的風險。

如何判別自己鈉量過高？若你經常水腫、口渴、頭痛，甚至覺得整個人昏沉沉，代表身體在抗議你吃太鹹了。營養師高敏敏也教大家要如何健康吃滷味，準則一次了解！

#選擇原型食物

多選擇蔬菜、肉片，這些無加工的食品，不僅熱量較低，營養價值也較高。

#搭配無糖飲品

滷味本身的熱量就偏高，建議飲料搭配無糖的茶、黑咖啡、豆漿等等，可以減少負擔，也能補充水分，加速代謝鈉離子。

#減少滷汁/沾醬

滷汁已經有大量的鹽巴、砂糖、油等等的調味料，建議吃料就好，不要把湯、滷汁一起喝掉，更不需要再額外添加醬油或香油。

#飯後吃高鉀水果

飯後可以補充高鉀水果，像是香蕉、小番茄、奇異果等等，有利尿排鈉的效果，可加速代謝鈉離子。