淺眠多夢、醒來好累？「熟睡5重點」快筆記 讓你今晚睡個好覺





▲淺眠多夢讓睡眠品質不佳。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候明明睡很久，但是睡不熟又多夢，讓人醒來還是好累，會有這樣的問題代表你睡著時身體和大腦都沒有進入深層睡眠狀態，腦部仍活躍且思緒不停，這時候就容易出現頻繁的夢境，以下5個重點跟著做，讓你今晚睡個好覺。

#睡前讓腦波慢下來

睡前一小時盡量遠離手機、電腦與強光，因為藍光會抑制褪黑激素分泌。可以聽輕音樂、泡溫水澡或進行深呼吸練習，幫助神經放鬆。如果你常帶著焦慮或思考入睡，大腦會持續活動，自然容易做夢。

#補充色胺酸食物

營養師建議晚餐避免油膩或高糖食物，以免腸胃太過負擔。可以補充富含色胺酸的食物，如牛奶、香蕉、豆腐、雞胸肉與堅果，色胺酸有助於生成褪黑激素與血清素，讓睡眠更沉穩。睡前喝一杯溫牛奶或無糖豆漿，也能放鬆神經。

#營造睡眠儀式感

好的睡眠也是可以被營造的，像是關燈，讓身體產生「準備入睡」的條件反射。房間保持涼爽、黑暗且安靜，溫度約24℃以下最有助深睡。

#避免干擾深睡的習慣

咖啡因、酒精、尼古丁都會破壞深層睡眠。建議下午3點後不喝咖啡，睡前不喝酒、不滑手機。若真的想喝熱飲，可選擇洋甘菊、檸檬香蜂草或無咖啡因茶類。

#不要帶情緒入睡

許多人夢多，其實是白天壓力沒釋放。睡前寫下煩惱或待辦清單，把「要思考的事」留給明天。讓大腦有明確界線，才不會夜裡仍在運轉。