fb ig video search mobile ETtoday

淺眠多夢、醒來好累？「熟睡5重點」快筆記 讓你今晚睡個好覺

>

▲▼「熟睡5重點」快筆記 讓你今晚睡個好覺 。（圖／Unsplash）

▲淺眠多夢讓睡眠品質不佳。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候明明睡很久，但是睡不熟又多夢，讓人醒來還是好累，會有這樣的問題代表你睡著時身體和大腦都沒有進入深層睡眠狀態，腦部仍活躍且思緒不停，這時候就容易出現頻繁的夢境，以下5個重點跟著做，讓你今晚睡個好覺。

#睡前讓腦波慢下來

睡前一小時盡量遠離手機、電腦與強光，因為藍光會抑制褪黑激素分泌。可以聽輕音樂、泡溫水澡或進行深呼吸練習，幫助神經放鬆。如果你常帶著焦慮或思考入睡，大腦會持續活動，自然容易做夢。

▲▼「熟睡5重點」快筆記 讓你今晚睡個好覺 。（圖／Unsplash）

#補充色胺酸食物

營養師建議晚餐避免油膩或高糖食物，以免腸胃太過負擔。可以補充富含色胺酸的食物，如牛奶、香蕉、豆腐、雞胸肉與堅果，色胺酸有助於生成褪黑激素與血清素，讓睡眠更沉穩。睡前喝一杯溫牛奶或無糖豆漿，也能放鬆神經。

#營造睡眠儀式感

好的睡眠也是可以被營造的，像是關燈，讓身體產生「準備入睡」的條件反射。房間保持涼爽、黑暗且安靜，溫度約24℃以下最有助深睡。

▲▼「熟睡5重點」快筆記 讓你今晚睡個好覺 。（圖／Unsplash）

#避免干擾深睡的習慣

咖啡因、酒精、尼古丁都會破壞深層睡眠。建議下午3點後不喝咖啡，睡前不喝酒、不滑手機。若真的想喝熱飲，可選擇洋甘菊、檸檬香蜂草或無咖啡因茶類。

#不要帶情緒入睡

許多人夢多，其實是白天壓力沒釋放。睡前寫下煩惱或待辦清單，把「要思考的事」留給明天。讓大腦有明確界線，才不會夜裡仍在運轉。

關鍵字：

睡眠, 夢境, 放鬆, 褪黑激素, 夜晚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 雙11開跑！Nike官網直逼7折千件商品降價、adidas熱銷鞋款2雙3111元 原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」　情緒不穩要當心 一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面