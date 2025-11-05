男神木村拓哉接下眼鏡新代言　私下就連遛狗也會戴

▲木村拓哉成為OWMDAYS全球眼鏡大使。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

男神木村拓哉又接下新代言，日本眼鏡品牌OWNDAYS這次邀來男神擔任全球大使，身為跨時代且持續引領潮流的時尚指標人物，木村總能穿搭出自己的模樣，廣告中他戴上黑框眼鏡，展現出獨特大人風格，私下的他也是眼鏡愛好者，就連遛狗也會戴！

▲黑白色調的廣告看起來很有意境。

廣告中木村拓哉佩戴 OWNDAYS 的新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡，以時尚卻自然的姿態，展現出大人的生活風格。隨著年齡增長，人們會經歷許多事情，長了智慧同時，面對自己的喜怒哀樂，也會消化後再將情緒吞下，最後以平靜姿態面對他人，這正是大人的從容，也是木村在廣告「黑色眼淚」篇想表達的意象。

▲木村拓哉廣告佩戴款。

木村拓哉也分享這次代言讓他非常驚豔，因為平常自己也常戴眼鏡，但是這次拍攝廣告感覺眼鏡相當輕，而且非常貼合，不會一動就滑下來，戴起來相當舒適，而且鏡片與鏡框的顏色變化也很豐富，會讓人想這副眼鏡要在哪個場合配戴好呢？

▲木村連遛狗都會搭配眼鏡。

其實仔細看木村的IG就不難發現，他私下也是眼鏡愛好者，對他來說眼鏡不只是功能性，更是他穿搭的時尚配件，時而搭配黑框眼鏡，時而搭配彩色鏡片讓整體造型更為豐富，而戴上墨鏡的他，帥度更是破表，根本是眼鏡最佳代言人。

▲KlassiC.首度跨界日本動畫《膽大黨》推出聯名系列。

眼鏡品牌 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台。KlassiC. 這次將角色靈魂融入鏡框設計，推出多達 18 款聯名眼鏡，細節暗藏專屬角色 icon，讓粉絲能把最愛角色隨身帶著走。本次聯名以《膽大黨》人氣角色為靈感，將角色性格與劇中反差巧妙轉化為日常百搭的光學鏡框與墨鏡，打造兼具時尚感與收藏價值的跨界單品。