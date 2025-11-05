fb ig video search mobile ETtoday

男神木村拓哉接下眼鏡新代言　私下就連遛狗也會戴

>

▲▼木村拓哉代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲木村拓哉成為OWMDAYS全球眼鏡大使。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

男神木村拓哉又接下新代言，日本眼鏡品牌OWNDAYS這次邀來男神擔任全球大使，身為跨時代且持續引領潮流的時尚指標人物，木村總能穿搭出自己的模樣，廣告中他戴上黑框眼鏡，展現出獨特大人風格，私下的他也是眼鏡愛好者，就連遛狗也會戴！

▲▼木村拓哉代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲黑白色調的廣告看起來很有意境。

廣告中木村拓哉佩戴 OWNDAYS 的新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡與多焦點眼鏡，以時尚卻自然的姿態，展現出大人的生活風格。隨著年齡增長，人們會經歷許多事情，長了智慧同時，面對自己的喜怒哀樂，也會消化後再將情緒吞下，最後以平靜姿態面對他人，這正是大人的從容，也是木村在廣告「黑色眼淚」篇想表達的意象。

▲▼木村拓哉代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲木村拓哉廣告佩戴款。

木村拓哉也分享這次代言讓他非常驚豔，因為平常自己也常戴眼鏡，但是這次拍攝廣告感覺眼鏡相當輕，而且非常貼合，不會一動就滑下來，戴起來相當舒適，而且鏡片與鏡框的顏色變化也很豐富，會讓人想這副眼鏡要在哪個場合配戴好呢？

▲木村連遛狗都會搭配眼鏡。

其實仔細看木村的IG就不難發現，他私下也是眼鏡愛好者，對他來說眼鏡不只是功能性，更是他穿搭的時尚配件，時而搭配黑框眼鏡，時而搭配彩色鏡片讓整體造型更為豐富，而戴上墨鏡的他，帥度更是破表，根本是眼鏡最佳代言人。

▲▼木村拓哉代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲▼木村拓哉代言眼鏡。（圖／品牌提供）

▲KlassiC.首度跨界日本動畫《膽大黨》推出聯名系列。

眼鏡品牌 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台。KlassiC. 這次將角色靈魂融入鏡框設計，推出多達 18 款聯名眼鏡，細節暗藏專屬角色 icon，讓粉絲能把最愛角色隨身帶著走。本次聯名以《膽大黨》人氣角色為靈感，將角色性格與劇中反差巧妙轉化為日常百搭的光學鏡框與墨鏡，打造兼具時尚感與收藏價值的跨界單品。

關鍵字：

木村拓哉, 眼鏡, 時尚, 聯名眼鏡, 廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 雙11開跑！Nike官網直逼7折千件商品降價、adidas熱銷鞋款2雙3111元 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只 一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面