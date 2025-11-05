彩妝控必收！嬌蘭、蘭蔻聖誕限定彩妝系列搶先看

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕節倒數計時，各大彩妝品牌紛紛祭出聖誕限定，除了彩妝設計優美吸睛，更是處處是細節，彩妝控絕對要收！

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 星芒奇想聖誕彩妝。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲幻彩流星蜜粉球中藏有星星形造型。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏。

嬌蘭推出星芒奇想聖誕彩妝系列，以摺紙藝術為靈感，向冬夜星空致敬，將經典的紅寶之吻高訂唇膏、高訂深邃四色眼影盤，以及幻彩流星蜜粉球換上以摺紙圖案與閃耀星紋打造的珍稀外殼，並推出全新限定色號。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

品牌經典帝王蜂印瓶於聖誕期間限定店獨家推出兩款香氛，到店消費不限金額即可享「星芒奇想紙藝香氛吊飾」及多重滿額好禮，選購香水滿額更再享限量法式聖誕禮盒包裝。此外，凡於聖誕期間限定店完成體驗，並綁定嬌蘭官方LINE帳號，還可參加星芒奇想許願書抽獎活動，領取專屬活動體驗禮。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻聖誕彩妝全品項。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美唇膏-絲絨霧感限定包裝。

蘭蔻為了慶祝品牌90周年，以《粉燦聖誕・奢幻啟程》為主題，讓單品披上粉金盛裝，整個華麗破表。從宛若珠寶的絕對完美訂製彩妝盒、絕對耀眼眼彩盤，到全新限定色絕對完美唇膏－絲絨霧感限定包裝、唯我精華果凍唇蜜與唯我頰彩棒，5款限量彩妝在柔霧粉色皮革、奧賽巨鐘燙金和金緻雪花映襯下，以最絢爛奢華的絕美姿態，訴說自1935年穿越時空的法式優雅。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 絕對完美訂製彩妝盒 (2025聖誕限量版) ，5,980元。

以奢華旅行為靈感，外殼點綴粉色皮革與香檳金，兩側唇膏收納金色圓柱造型，則如復古雙筒望遠鏡，陪伴展開尋覓幸福的浪漫綺旅。中央眼頰彩盤上壓印著傳遞巴黎意象的奧賽時鐘浮雕，精選五色描繪旅途窗外的雪山暮色兩側收納盒內的絕對完美柔霧唇膏，色號包含 #3 Spring富家千金裸粉色，以及 #12 Winter冬季濃郁覆盆子粉，綿密質地一抹柔焦雙唇。

