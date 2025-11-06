fb ig video search mobile ETtoday

頭腦昏沉、記憶力變差？超實用「6個方法」教你改善腦霧

>

▲▼改善腦霧。（圖／Unsplash）

▲身體缺水也會影響專注力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候腦筋無法正常思考，你可能正在腦霧。造成腦霧的原因很多，包括壓力、睡眠不足...等，想要改善腦霧，建議從生活習慣下手，但若症狀持續或嚴重影響日常生活，建議尋求專業醫療幫助。

#多喝水

多喝水可以改善腦霧，因為水分在大腦運作中扮演關鍵角色，缺水時，大腦的血流量會減少，影響專注力、記憶力和整體思考能力。

#充足睡眠

睡眠質量對大腦功能至關重要。每晚保證7到9小時的睡眠，並建立規律的作息時間有助於大腦的恢復與修復。改善睡眠習慣可以大幅減少腦霧的發生。

▲▼「5個方法」教你改善腦霧症狀。（圖／Unsplash）

#營養均衡的飲食

飲食與腦部健康息息相關。要避免高糖、高加工食品，選擇富含抗氧化劑、健康脂肪、蛋白質和複合碳水化合物的食物，如藍莓、菠菜、堅果、魚類等。這些食物能提供大腦所需的營養，並有助於增強記憶力和專注力。

#釋放壓力

壓力是造成腦霧的主要原因之一。適當的壓力管理能有效減輕腦霧的症狀。可透過冥想、深呼吸練習、瑜伽等方式來放鬆身心，並養成有規律的放鬆時間。

▲▼「5個方法」教你改善腦霧症狀。（圖／Unsplash）

#適當運動

運動不僅有助於促進血液循環，還能改善腦部的氧氣和養分供應。每天進行適量的運動，如快走、瑜伽或有氧運動，有助於提高注意力和專注力。

#適量補充維生素與營養素

腦霧可能與維生素缺乏有關，如維生素D、B群維生素及Omega-3脂肪酸。這些營養素對維持腦部健康和提升認知功能有很大幫助。可以通過飲食或補充劑來獲得這些營養素。
 

關鍵字：

健康, 腦霧, 睡眠, 營養, 壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 韓星惠利來台！機場造型穿駝色Max Mara大衣超美　明將現身信義區 傅孟柏《回魂計》大秀肌肉「今天終於穿很多」　國家地理服飾羽絨衣暖到流汗 星巴克5款典藏限定飲品登場　全台只有一間喝得到 彩妝控必收！嬌蘭、蘭蔻聖誕限定彩妝系列搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面