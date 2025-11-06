fb ig video search mobile ETtoday

普發一萬掀百貨加碼戰　首波微風滿萬送萬點、遠百抽旭集餐券

記者蔡惠如／綜合報導

普發一萬元開放登記，首波百貨加碼到位。微風主打「萬元放大術」活動，消費滿額除加碼點數回饋外，還可抽BRUNO家電；遠東百貨則整合周年慶優惠，主打最高21％回饋與家電消費滿千抽旭集餐券，以實際優惠爭搶「現金紅利」客群。

微風觀察之前普發6,000元政策時，會員業績成長逾五成，因應普發再度推出加碼方案。從11／24至12／7期間，於微風廣場、微風信義、微風南山等五館消費滿1萬元，積點禮遇會員可獲12000點（價值1,200元）回饋，相當於12％回饋率，還能參加抽獎，有機會把BRUNO無煙多功能電烤盤帶回家。

Undercover拼接MA-1夾克原價41,300元，特價20,650元。

近期氣溫轉涼，帶動秋冬精品買氣，微風表示，近期館內也推出單品折扣，Undercover拼接MA-1夾克推出五折優惠，從41,300元降至20,650元；微風南山新櫃Rabeanco與BEAMS BOY×GREGORY聯名小包皆以輕量與機能取勝；行李箱品牌eminent與TLC STORE也推出可擴充與前開上掀設計款，適合年末出遊族群。

遠東百貨針對普發紅利，也從11／12至12／31推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」活動，APP金級會員全館當日消費滿1萬元送HAPPY GO點數1,000點。搭配周年慶檔期，不同館別回饋最高達21％，化妝品滿萬元即可達標。

特定類別消費滿額可抽旭集餐券。

針對家用家電類別，也特別祭出滿千抽獎，即日起於該類別單筆消費滿1,000元，可獲「週週抽旭集餐券」資格，獎項包括旭集高級日式料理吃到飽餐券、FUJI按摩椅與Bgreen舒壓椅等商品。

