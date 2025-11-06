極簡控天堂COS官網正式登台！加碼推薦秋冬質感單品　在家就能開逛　

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

北歐極簡品牌 COS 在2022年登台後，一直是極簡愛好者的必逛品牌，而最近終於宣布官方購物網站 COS.com 正式於台灣與菲律賓同步上線！全台灣的消費者即日起可直接於官網選購全系列商品，從經典衣櫥單品到限量設計系列，在家就能夠動動手指開逛。

▲北歐極簡品牌 COS 在2022年登台後，一直是極簡愛好者的必逛品牌，而最近終於宣布官方購物網站 COS.com 正式於台灣與菲律賓同步上線 。（圖／品牌官網）

來自瑞典、隸屬 H&M 集團的 COS，一直以「Timeless Design」（恆久設計）為核心理念。品牌主打俐落剪裁、結構線條與高質感布料，用簡約而不失層次的設計語言，打造出經典又實穿的衣櫥美學。從上班族、設計師到極簡穿搭愛好者，都是 COS 的忠實擁護者。COS 在台灣市場深受喜愛，如今開站後，品牌更以數位化零售策略強化與消費者的連結，延續先前與 ZALORA 的合作基礎，讓消費者能隨時掌握新品資訊、輕鬆入手最新系列。

三款必買推薦單品

1. 休閒版型闊腿牛仔褲（NT$4,500）

▲▼ cos 。（圖／品牌官網）

這款高腰闊腿牛仔褲以簡約線條修飾腿型，厚實丹寧布料結合俐落車線設計，是秋冬衣櫥的百搭單品。搭配針織背心或襯衫即可展現率性氣場，無論通勤或休閒都能輕鬆駕馭。

2. 羅紋針織長袖上衣（NT$1,700）

▲▼ cos 。（圖／品牌官網）

延續 COS 一貫的極簡風格，這件長袖上衣採用細緻羅紋布料製成，貼身卻不緊繃，適合單穿或作為內搭。黑、粉、灰三色皆展現極簡優雅氣質，是秋冬層次穿搭的首選。

3. 修身版型高領美利奴羊毛上衣（NT$2,000）

▲▼ cos 。（圖／品牌官網）

以柔軟的美利奴羊毛製成，帶有細緻格紋圖案，兼具溫暖與時髦。高領設計既能保暖也能修飾頸部線條，搭配寬褲或西裝裙都散發低調質感。

▲▼ UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲本次整體設計延續NEEDLES的復古運動精神與UNIQLO的極簡美學，整體配色以黑、灰、米、紫為主 。（圖／品牌提供）

UNIQLO首度與日本潮流品牌NEEDLES合作推出2025秋冬聯名系列，本次整體設計延續NEEDLES的復古運動精神與UNIQLO的極簡美學，整體配色以黑、灰、米、紫為主，呈現霧面質感，呈現出NEEDLES一貫低調高級調性。並將舒適布料結合細膩剪裁，展現日系街頭風的高級層次感。其中，刷毛外套應該是大家對UNIQLO完全不陌生的選項，擁有柔軟蓬鬆的毛料打造寬鬆輪廓，搭配對比色拉鍊與細節縫線，營造70年代復古氣息，無論是居家穿著，或是想要營造舒適的休閒風格都非常適合。

COS, 極簡, 時尚, 瑞典, 網購

